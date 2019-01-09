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كُتّاب وآراء
وزير إسرائيلي سابق يعترف بالتجسس لصالح إيران
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حكما صدر بالسجن مدّة 11 عاما ضد جونين سيجيف، الوزير العبري السابق، لإدانته بـ"التجسس لصالح دولة معادية".
وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" كشف، في يونيو الماضي، إيقاف سيجيف ومواجهته باتهامات رسمية بالعمالة لصالح الاستخبارات الإيرانية.
وأوضح المصدر أنه "في إطار صفقة للاعتراف مقابل تخفيف العقوبة، أقر سيجيف بالتورط في "جرائم تجسس خطيرة والعمالة لصالح العدو"، بتعبير الوزارة.
وفي إطار الصفقة، التي جرى تقديمها لمحكمة القدس الجزئية، وافق الجانبان على توقيع بالسجن لمدة 11 عاما، بينما هناك "حظر نشر" بشأن المزيد من التفاصيل.
وشغل سيجيف منصب وزير الطاقة في حكومة الكيان الصهيوني بين عامي 1995 و 1996، وأدين عام 2005 بمحاولة تهريب 32 ألف حبة هلوسة مغطاة بالشوكولاتة.
واتهم شين بيت سيجيف بالعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، التي تم تجنيده لصالحها عام 2012، من خلال سفارة طهران في نيجيريا.