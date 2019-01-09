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كُتّاب وآراء
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الأمم المتحدة تساند فتاة سعودية ارتدّت عن الإسلام
الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:45
قالت السلطات الاسترالية إن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين طلبت منها استضافة فتاة سعودية، فارّة من أسرتها، كلاجئة بعد ارتدادها عن الاسلام ورفضها الزواج.
وقال المصدر نفسه إن المفوضية طلبت من أستراليا اعتبار رهف محمد لاجئة، وأن "وزارة الداخلية ستنظر الطلب بالشكل المعتاد، كما تفعل مع كل طلبات المفوضية".
وتولت المفوضية مسؤولية الفتاة في العاصمة التايلاندية بعدما زعمت بأن أسرتها تهددها بالقتل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - مسلم وافتخر الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:57
ولما لاتحمي الأمم المتحدة من دخلوا أو اعتنقوا الاسلام ؟
2 - الحاج الحسن الزهواني الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:57
فرحت ليها بزاف بحكم لو عادت إلى جحيم السعودية فستُقتل،لو أتيح للشباب المتنور مغاذرة البلاد الإسلامية فسيعلنون إلحادهم فورًا لأننا في الواقع ورثنا كل هذه الخرافات من أبائنا وأجدادنا..
تعليق غير لائق
-226
3 - roka الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:58
حسب نصائح المخلصين في تويتر الذين اشاروا عليها بإدعاء الردة عن الاسلام حتى يقبل طلبها للجوء!!!!!!!!!؟.حسبنا
الله ونعم الوكيل ، الامم المتحدة
تتدخل لمساعدة من يكفر بدين محمد عليه الصلاة والسلام
الله ونعم الوكيل ، الامم المتحدة
تتدخل لمساعدة من يكفر بدين محمد عليه الصلاة والسلام
4 - hamza الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:59
الله يهدي ماخلق ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واتوب اليه
5 - زكرياء المغربي الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:00
أكيد أستراليا ستستقبل الفتاة سعودية لأن أستراليا كانت دائما تعبر عن قلقها إزاء ما تتعرض له المرأة في المملكة العربية السعودية
6 - michel الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:01
Vive la liberte’ ! Elle a le droit de pratiquer n’importe religion ou bien pas de religion. Ce n’est pas MBS qui doit decider pour elle
تعليق غير لائق
-23
7 - محمد من تطوان الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:06
المرتد الحقيقي هي اسرة الفتاة ،التي تدفع بنتها للاغتصاب وتقول الزواج،اين هي تعاليم الاسلام في تربية الفتاة والحضن عليها قدوة بنبينا محمد علبه الصلاة والسلام.
8 - الحسين الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:10
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيه الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
9 - moslima الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:16
هتيهي تاخلت عن دينها وعن اهليها ولجأت إلى الكفار ليتحتمي بهم إنها عمل غير صالح
10 - اجيبوني الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:21
خافت أن تعود إلى السعودية لأنها خافت أن تقتلو و لها الحق في ذالك و الحديث يقول من بدل دينه فاقتلوه. سؤال يطرح: هل هذا الحديت صحيح؟ إن كان صحيحا لماذا يقول الله عز و جل من شاء فليؤمن و من شاء فاليكفر. ثم هل يفرض الدين بالقوة؟ثم هل الإسلام بهذا الضعف حتى يخاف عليه أم هاته فقط توويلات غير صحيحة للفقهاء. اجيبوني من فضلكم.
12 - المهدي الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:26
هادا ما يريدونه لشبابنا و لشباب الأمة العربية والأسلامية ليس بجديد يوجد مبشرين لدفاع عن الحرية والخروج عن ملة الأسلام داخل الأوطات العربية ونجحوا وخربوا البيوت والمجتمعات
13 - كمال الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:27
اضافه الى ذالك فقد ارادو تزويجها بشخص لا تحبه وربما لا تعرفه اصلا كما هو السائد بين الشعوب المتخلفه.
تدخل الامم المتحده كان في محله وفي الوقت المناسب تفاديا لمصير مأساوي للفتاه.
العقليه معروفه ولا تستدعي لمزيد من الشروحات.
تدخل الامم المتحده كان في محله وفي الوقت المناسب تفاديا لمصير مأساوي للفتاه.
العقليه معروفه ولا تستدعي لمزيد من الشروحات.
14 - hassan الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:29
اين كانت الامم المتحدة لما لجأ آلاف الروهينكا الى بنكلاديش ؟
15 - الى رقم 2 الحاج الزهواني.. الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:31
لم نرث الإسلام.. والإسلام لن يكون ارثا أبدا للقلوب المؤمنة..لان الله اوجبه.. وجعله لنا دينا ومحجة بيضاء لا يزيغ عليها إلا هالك مثلك..فالاسلام منهج رباني وهدى ورحمة أنزل على خير البشر..ومات عليه أجدادنا ليجعلوا منه اقوى دين على الأرض ولا زال..وسيبقى لانه من وحي الله الخالق البارئ المصور..صاحب الاسماء الحسنى..فانت تقول مالا تعرف .ولن تتعلم ولن تعرف . لان هناك أبواب عليها اقفالها..وفي آذانهم وقرا...فلن يهتدون.. لأنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء...ترون في الدنيا نوع من الحقيقة..فان كان لك نصف عقل..فانظر إلى القرآن ترى عيوبك..فانت متسخ القلب والعقل ..وحتى الجسد..لان الذي لا يتوضأ نجس ...فان كنت لا تقدر على قول الحق ولا تفهمه..فلا تصفق للباطل فيأخذك العذاب...فوالديك لهم نصيب في تربيتك "البايخة" على الاقل احترمهما أن كانا على قيد الحياة..والا فترأف بهما فإن عذاب الله ما هو بالهزل....
16 - الواقعي الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:35
المرأة في السعودية مقيدة بالدين و الاعراف و السلطة الذكورية متطرفة بشكل يصعب معه العيش خاصة بالنسبة لفتاة تنورت قليلا و تعلمت قليلا.
17 - عبدالله الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:35
في نظري أن المذهب الوهابي المعمول به في السعودية يقوض حرية المرأة أكثر من اللازم و خلافالما تدعو إليه الديانة الإسلامية الوسطية السمحة الشيء الدي يجعل الكثيرات والكثيرين من المتربصين يسهل عليهم إيجاد الثغرات للطعن في ديننا الإسلامي الحنيف
18 - حسونة الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:37
مشكل عائلي تحول الى مشكل دولي تتدخل فيه الامم المتحدة التي من المفترض ان تحل النزاعات الاقليمية والدولية. اليوم قرأت ان مغربية تزوجت خليجي وهي على عصمة رجل مغربي ما محل الاتحاد الافريقي ومجلس التعاون الخليجي من القضية!!! اتقوا الله وخليونا مع مشاكلنا... غلاء معيشي، انحطاط خلقي بسبب تدهور التعليم، الفقر، غياب الامن، بطالة
19 - hamid الأربعاء 09 يناير 2019 - 17:39
الى رقم 11 ماالعجب في ذلك انا كنت ادرس مع العديد منهن في اوربا وكنت اسالهن فيجبن بصراحة نحن كباقي الشعوب نريد ان نلبس مانريد نحن وماتراه هناك تقصد بلدها هو لباس مفروض عليك ولهذا انا هنا البس دجين واحيان لباس قصير ولكن عندما اعود الى الوطن فتلك قصة اخرى واذا تركت لنا حرية الاختيار فان نسبة كبيرة ستلبس العصري شابات وشباب ولهذا يااخي فداخل السعودية نفسها هناك من يتناول الخمر والمخدرات وكثير من الموبقات
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