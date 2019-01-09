الأمم المتحدة تساند فتاة سعودية ارتدّت عن الإسلام

هسبريس ـ مُتابعة

قالت السلطات الاسترالية إن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين طلبت منها استضافة فتاة سعودية، فارّة من أسرتها، كلاجئة بعد ارتدادها عن الاسلام ورفضها الزواج.

وقال المصدر نفسه إن المفوضية طلبت من أستراليا اعتبار رهف محمد لاجئة، وأن "وزارة الداخلية ستنظر الطلب بالشكل المعتاد، كما تفعل مع كل طلبات المفوضية".

وتولت المفوضية مسؤولية الفتاة في العاصمة التايلاندية بعدما زعمت بأن أسرتها تهددها بالقتل.