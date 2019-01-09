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الرئيسية | خارج الحدود | سلطات كندا تفاوض كوريا الشمالية في لقاء سري

سلطات كندا تفاوض كوريا الشمالية في لقاء سري

سلطات كندا تفاوض كوريا الشمالية في لقاء سري
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 09 يناير 2019 - 18:50

عقدت كندا اجتماعا سريا فى شتنبر الماضى مع كبار المسؤولين الكوريين الشماليين لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية، واحترام حقوق الإنسان فى البلاد، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الكندية "سي بي سي".

وحضر الاجتماع وفد مكون من خمسة مسؤولين كبار من كوريا الشمالية، حيث عقدوا خلال يومين اجتماعات، في أوتاوا، مع ممثلي الحكومة الكندية بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مسؤول كندي بارز لـ"سي بي سي" إن كندا تضغط من أجل نزع السلاح النووي، وأنها "أثارت بشكل مباشر أمام ممثلي كوريا الشمالية"مخاوفها بشأن حقوق الإنسان".

وقالت وزارة الخارجية الكندية إن الاجتماع السري لم يمثل تغييرا في موقف كندا من علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بيونغ يانغ. وأبرزت كندا أنها تقوم من خلال إجراءات بالضغط على السلطات الكورية الشمالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الأربعاء 09 يناير 2019 - 18:54
كوريا الشمالية فشلت بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية الإتحاد الأوروبي الأمم المتحدة
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