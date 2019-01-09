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كُتّاب وآراء
البيرو تمنع رئيس فنزويلا من الدخول إلى البلاد
تصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قائمة من 93 شخصا، تضم أعوانه وأقاربه، قررت بيرو حظر دخولهم إلى أراضيها.
وتم أدراج الاسماء في نظام مراقبة الهجرة، بناء على طلب وزارة الخارجية، وتشمل مادورو ووزراء بحكومته، وحكام ولايات ومسؤولين بارزين وقضاة، ورجال أعمال مرتبطين بالنظام وأقربائهم.
يذكر أن وزراء خارجية "مجموعة ليما"، المكونة من 14 دولة بالأمريكتين، اتفقت على عدم الاعتراف بفترة الولاية الجديدة لحكومة مادورو لأنها نتاج "عملية غير شرعية"، ونصحته بعدم بدئها في العاشر من الشهر الجاري.
وتعارض بيرو نظام مادورو وتعتبره ديكتاتورا. واستقبل البلد 650 ألف فنزويلي خلال العاملين الأخيرين بسبب الازمة السياسية والانسانية التي تواجهها فنزويلا.
وانتقل هؤلاء الاشخاص إلى بيرو على أمل طلب تصريح الاقامة المؤقتة الذي يسمح لهم بالعمل والدراسة والحصول على الرعاية الصحية الحكومية.