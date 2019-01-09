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كُتّاب وآراء
الرئيس الكوبي يقرر إنهاء مهام وزيري النقل والمالية
أقال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز-كانيل، وزيرة المالية لينا بيدرازا ووزير النقل عادل يزكييرو، اللذان يعتبران أول وزيرين تتم إقالتهما منذ تشكل الحكومة في يوليوز 2018.
ووافق مجلس الدولة، بناء على اقتراح رئيسه دياز-كانيل، على استبعاد كل من بيدرازا ويزكييرو من منصبيهما بعد أن أشاد بعملهما في كلتا الوزارتين، و"سيتم تكليفهما بمسؤوليات أخري"، وفقا لبيان رسمي بثه التلفزيون الحكومي.
وتولي عادل يزكييرو، 73 عاما، حقيبة النقل منذ عام 2015، أحد القطاعات التي تواجه العديد من المشكلات في البلاد، حيث أعرب العديد من سائقي سيارات الأجرة عن عدم رضاهم تجاه القواعد الجديدة لتنظيم المجال، وكذلك حادث تحطم الطائرة المأساوي في ماي من العام الماضي في هافانا.
ويُعد هذا الحادث واحدا من أسوأ حوادث الطيران المدني في كوبا، والذي لا يزال قيد التحقيق لمعرفة أسبابه، وأسفر عن مقتل 112 شخصا.
وبعد استبعاد يزكييرو، تم تعيين النائب الأول للوزير إدواردو رودريغز، 52 عاما، وهو مهندس ميكانيكي حاصل على درجة الماجستير في عربات النقل البري، وشغل مناصب إدارية مختلفة في نفس القطاع، بما في ذلك المنصب الذي تولاه منذ عام 2006 حتى اليوم.
وتم تعيين ميسي بولانيوس، التي شغلت منصب النائبة الأولي للوزيرة التي تم استبعادها لينا بيدرازا، منذ أبريل 2007 ، كوزيرة للمالية.
وتخرجت بولانيوس، 48 عاما، في القانون والشؤون المالية، كما أن لديها باعا طويلا في وزارة المالية، وفقا للإعلان الخاص بتعيينها.
يذكر أنه تم تعيين كل من بيدرازا ويزكييرو خلال ولاية الرئيس السابق، راؤول كاسترو، ومن بعده ميغيل دياز-كانيل الذي تولى الرئاسة، خلفا له، في أبريل لعام 2018.