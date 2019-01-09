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اتهام بلجيكي بمنح أسلحة لمنفذي "هجمات باريس"
الأربعاء 09 يناير 2019 - 13:50
وجهت السلطات البلجيكية الاتهام لأحد مواطنيها بتقديم الأسلحة للمهاجمين الذين نفذوا هجمات في باريس في نونبر 2015.
المتحدث باسم الادعاء الاتحادي، اليوم الأربعاء، قال: "خضع الشخص للاستجواب قبل عيد الميلاد. المسألة تتعلق بتقديم أسلحة".
ووجهت للموقوف اتهامات بـ"الضلوع في أنشطة منظمة إرهابية" وأمرت محكمة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وأسفرت الهجمات المنسقة التي نفذها تنظيم "داعش"، بالقنابل والأسلحة النارية في باريس، عن مقتل 130 شخصا.