24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الأشرار وصناعة الصدمة الأخلاقية (5.00)

  2. انتقاد لعالم صيني بعد ولادة طفلين بتعديل جيني (5.00)

  3. نقابيو "سامير" يعلقون عواقب إغلاق المصفاة في رقبة العثماني (5.00)

  4. الأمم المتحدة ترصد تنامي عدد ضحايا "الاتجار بالبشر" بالمملكة (5.00)

  5. التوفيق يُعدد شروط القضاء على حوانيت "الرقية الشرعية" بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اتهام بلجيكي بمنح أسلحة لمنفذي "هجمات باريس"

اتهام بلجيكي بمنح أسلحة لمنفذي "هجمات باريس"

اتهام بلجيكي بمنح أسلحة لمنفذي "هجمات باريس"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 09 يناير 2019 - 13:50

وجهت السلطات البلجيكية الاتهام لأحد مواطنيها بتقديم الأسلحة للمهاجمين الذين نفذوا هجمات في باريس في نونبر 2015.

المتحدث باسم الادعاء الاتحادي، اليوم الأربعاء، قال: "خضع الشخص للاستجواب قبل عيد الميلاد. المسألة تتعلق بتقديم أسلحة".

ووجهت للموقوف اتهامات بـ"الضلوع في أنشطة منظمة إرهابية" وأمرت محكمة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وأسفرت الهجمات المنسقة التي نفذها تنظيم "داعش"، بالقنابل والأسلحة النارية في باريس، عن مقتل 130 شخصا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.