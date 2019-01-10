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الرئيسية | خارج الحدود | البطالة تصل إلى 6.7% في بلدان الاتحاد الأوروبي

البطالة تصل إلى 6.7% في بلدان الاتحاد الأوروبي

البطالة تصل إلى 6.7% في بلدان الاتحاد الأوروبي
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 10 يناير 2019 - 01:35

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو بـ0.1% في شهر نونبر لعام 2018 مقارنة بأكتوبر، ليصل إلى 7.9%، بينما ظل مستقرا عند 6.7% في كل الاتحاد الأوروبي في الشهر نفسه، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

ووفقا لهذه البيانات فإن الرقم المسجل في منطقة اليورو هو الأدنى منذ نونبر 2008، بينما في حالة الاتحاد الأوروبي لا يزال الأقل منذ بداية تسجيل معدل البطالة الشهرية في يناير لعام 2000.

ولا يزال معدل البطالة في إسبانيا هو ثاني أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي، خلف اليونان، بـ14.7%، بتراجع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر شتنبر.

وتشير تقديرات يوروستات إلى أنه في نونبر 2018 كان عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي 16.491 مليون شخص، 13.04 مليون منهم في منطقة اليورو.

وفيما يتعلق بأكتوبر 2008 انخفض عدد العاطلين عن العمل بـ107 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي و90 ألف في منطقة اليورو.

وبحسب الدول، سُجلت أدنى المعدلات في نونبر في جمهورية التشيك (1.9%) وألمانيا (3.3%) وهولندا (3.5%).

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