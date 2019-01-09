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الرئيسية | خارج الحدود | عمر البشير يحذر السودانيين من التحول إلى لاجئين

عمر البشير يحذر السودانيين من التحول إلى لاجئين

عمر البشير يحذر السودانيين من التحول إلى لاجئين
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 09 يناير 2019 - 15:30

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأربعاء، أن تسليم السلطة لن يتم إلا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، محذرا السودانيين من أن يصيروا لاجئين.

وقال البشير، خلال تجمع حاشد لأنصاره في "الساحة الخضراء"، وسط العاصمة الخرطوم، إن البلاه "كانت عرضة بشكل دائم للتآمر من أجل تدميرها وكسرها".

وأضاف الماسك بزمام السلطة منذ عقود: "القرار هو قرار الصناديق، والذي سيختاره الشعب السوداني سنكون وراءه"، بتعبيره.

وحذر البشير السودانيين من أن "يصيروا لاجئين" ، قائلا: "الناس في دول أخرى فقدوا الأمن، وجاؤوا لبلادنا بحثا عنه .. إلى أين أنتم ذاهبون؟ ستصيرون لاجئين".

وقال البشير في خطابه:" نحن نؤكد أن من يريد السلطة مرحب به، لكن ذلك لن يتم إلا عن طريق واحد؛ عبر انتخابات حرة ونزيهة".

من جهة اخرى؛ وجه الرئيس السوداني الشكر للصين وروسيا والكويت وقطر والإمارات، قائلا إنها وقفت مع الخرطوم في الظروف الصعبة.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية، منذ 19 دجنبر الماضي، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية أدت إلى سقوط 19 قتيلا، من بينهم أفراد من القوات النظامية، وإصابة 219 مواطنا و187 من القوات العمومية، حسب ما أعلن بشارة جمعة ارور، وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية.

حزب الأمة القومي السوداني المعارض يعلن، من ناحيته، أن المظاهرات عرفت سقوط 45 قتيلا و1000 مصاب منذ انطلاقها، بينما منظمة العفو الدولية ترى أن 37 شخصا لقوا حتفهم في الاحتجاجات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غريب في بلادي الأربعاء 09 يناير 2019 - 15:39
هذه هي عقلية الظالمين المفسدين .... لم أجد الكلمات لأعبر ...اما ان تكونوا عبيد او أخرجوا من السودان مع الاسف جميع حكام العرب لهم نفس العقلية الدونية والاستبدادية لشعوبهم
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15
2 - محمد الأربعاء 09 يناير 2019 - 15:39
تهديد ينم عن ولع البشير بالسلطة!!! من الحكمة ان يُرجح البشير مصلحة الشعب على انانيته...
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13
3 - طبائع الاستبداد و.... الأربعاء 09 يناير 2019 - 15:50
هههههههه يتم تخويفهم بأنهم سيصبحون لاجئين مثل السوريين لكي تستمر أنت في الحكم و لإدامة سيطرتك و تسلطك و نظامك الديكتاتوري الاستبدادي و قبضة طغمتك العسكرية الحاكمة هناك و نهب ثروات البلاد و التحكم في مقدراتها الإقتصادية...
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8
4 - ayun الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:06
بحالنا فاش كيقلو واش بغيتو نوليو بحال سوريا هادي الشعب لي كيقولها اما المسؤولين علم اللله اش يقولو
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