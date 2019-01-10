منظمة الزراعة: أسعار الأغذية مستقرة عبر العالم

هسبريس - رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الأغذية العالمية لم تتغير ي دجنبر الماضي، حيث عوض ارتفاع أسعار الحبوب أثر الانخفاضات في أسعار الألبان والسكر.

وبلغ مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر، 161.7 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 161.6 في نونبر.

وبلغ متوسط المؤشر 168.4 نقطة في 2018 بأكمله، منخفضا 3.5 بالمئة عن 2017 ونحو 27 بالمئة عن أعلى مستوياته 230 نقطة المسجل في 2011؛ حسب ما ذكرت المنظمة.

وقالت المنظمة: "أسعار السكر تراجعت بأكبر قدر في 2018، مع تسجيل أسعار الزيوت النباتية واللحم والألبان انخفاضات عن السنة السابقة. لكن الأسعار العالمية لجميع الحبوب الرئيسية ارتفعت في 2018".