عرض محادثات "إل تشابو" وزوجته أثناء محاكمته‎

هسبريس ـ مُتابعة

تابعت الصحف العالمية بكثير من الاهتمام ظهور زوجة "إل تشابو" في جلسة محاكمته الأخيرة بالمحكمة الفيدرالية في بروكلين، حيث شهدت عرض الأدلة الجديدة على المحلفين.

وتم عرض رسائل نصية متبادلة بين خواكين غوسمان، المعروف بـ"إل تشابو"، وزوجته إيما كورونل أيسبورو، وهي الرسائل التي تمت استعادتها بمساعدة تقنيين في المجال.

وتظهر الرسائل مساعدة الزوجة لـ"إل تشابو" خلال فراره بالمكسيك، إذ قال لها في إحداها: "كل شيء حدث بسرعة..إنهم يلاحقونني..أحتاج ملابس جديدة..أحبك وسنتحدث لاحقا"، فأجابته قائلة: "أتمنى ذلك عزيزي".