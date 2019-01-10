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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى وجرحى في هجوم على عرض عسكري باليمن

قتلى وجرحى في هجوم على عرض عسكري باليمن

قتلى وجرحى في هجوم على عرض عسكري باليمن
هسبريس - إفي
الخميس 10 يناير 2019 - 12:50

سقط قتلى وجرحى، بينهم قادة ضمن الجيش اليمني، في غارة بـ"طائرة مسيّرة"، يعتقد انها تتبع الحوثيين، قبل قليل من انطلاق عرض عسكري بقاعدة جوية شمال مدينة عدن الساحلية، جنوب اليمن، كما أفاد شهود عيان.

وقال شهود لوكالة "إفي" إن الطائرة المغخخة انفجرت فوق منصة كان يجلس فيها قادة الجيش أثناء عرض عسكري لوحدات من الجيش الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي.

تبنى المتمردون الحوثيون الهجوم، وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لهم إن "سلاح الجو المسير" نفذه.

ووقع الهجوم بعد بدء عرض عسكري احتفالا بتدشين العام التدريبي، بحضور رئيس هيئة أركان الجيش ونائبه وقائد الاستخبارات العسكرية، الذين أصيبوا وفق ما أفاد به مصدر عسكري لـ"إفي".

وقال ضابط في الجيش، كان في المكان وطلب عدم كشف هويته، "شاهدنا الطائرة تهبط حتى وصلت إلى المنصة، وكنا نعتقد انها طائرة للتصوير تتبع إحدى القنوات التلفزيونية التي تغطي العرض العسكري".

وأضاف: "فجأة انفجرت الطائرة أمام قادة الجيش"، وتابع: "أصيب رئيس الأركان ونائبه وقائد الاستخبارات، ونحو 15 من كبار الضباط، وأسعفوا جميعا إلى عدن".

وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف الحوثيون تجمعا للجيش اليمني بطائرة مفخخة. وقالت مصادر عسكرية إن رئيس أركان الجيش، الفريق عبدالله سالم النخعي، ونائبه اللواء صالح الزنداني، ومحافظ محافظة لحج اللواء أحمد التركي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صالح طماح، وقائد محور العند اللواء ثابت جواس، بين المصابين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Hassan Sima الخميس 10 يناير 2019 - 13:19
لا أتشفا في الجرحى لگنهـم أغبياء گيف يعقل لقادة جيش و مخابرات عدم إتخاذ الإجراءات الإستباقية لتصدي لمثل هـذه الهـجمات گأنهـم گانت لهـم ثقة في أنفسهـم الله إهـذي الجميع وإن لله وإن إليه راجعون
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