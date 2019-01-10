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الرئيسية | خارج الحدود | تايلاند تلقي القبض على 28 مجرما من 14 دولة

تايلاند تلقي القبض على 28 مجرما من 14 دولة

تايلاند تلقي القبض على 28 مجرما من 14 دولة
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 10 يناير 2019 - 17:40

اعتقلت الشرطة التايلاندية خلال الشهر الماضي ما يصل إلى 28 مجرما من 14 جنسية مختلفة، وهم من المدرجين في "النشرة الحمراء" للمطلوبين على قاعدة بيانات الشرطة الدولية "انتربول".

وقامت بالاعتقالات قوة خاصة جديدة تهدف إلى تخليص البلاد من المجرمين الأجانب. بينما قال رئيس شرطة الهجرة سوراتشات هاكبارن :"لن نسمح للسيئين بأن يجعلوا تايلاند ملاذا آمنا لهم بعد الآن. نريد فقط الأشخاص الجيدين".

وأفاد مدير القوة الخاصة، تورساك ساردباك، إن من تم القبض عليهم معظمهم من الذكور المطلوبين في بلدانهم الأصلية بسبب مجموعة متنوعة من الجرائم، من بينها القتل والجرائم عابرة للحدود، وجرائم جنسية واحتيالات وجرائم متعلقة بالمخدرات.

وتنشر الإنتربول إشعارات باللون الأحمر لإبلاغ جميع الدول الأعضاء بشأن المطلوبين للمحاكمة أو لقضاء عقوبة.

ومن بين من تم القبض عليهم في تايلاند مواطنون من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، واستراليا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية، وماليزيا والمجر، وسوف يتم ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية بمجرد انتهاء قضاياهم الجنائية في تايلاند.

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