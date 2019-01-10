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كُتّاب وآراء
الخطوط الإندونيسية تبرمج حفلات موسيقية جوية
بدأت شركة الطيران الوطنية الإندونيسية تقديم حفلات موسيقية أثناء رحلاتها الداخلية، في محاولة لجذب مزيد من المسافرين من جيل الألفية.
وأفادت الخطوط الإندونيسية "جارودا" بأن الحفل الأول على متن طائراتها أحياه المغني الإندونيسي "أبدول"، وكان خلال رحلة من جاكرتا إلى دنباسار هذا الأسبوع.
الرئيس التنفيذي للشركة ،أسكارا داناديبوترا، قال: "نأمل في أن نتمكن من خلال إقامة حفلات موسيقية حية من تقديم تجربة جديدة ومثيرة لركابنا".
وأضاف المسؤول أن شركة الطيران أرادت تقديم مواهب موسيقية إندونيسية صاعدة على متن طائراتها في إطار مبادرة "#جياكوستيك".
وسجلت "جارودا" خسائر بلغت 5ر216 مليون دولار في عام 2017، و114 مليون دولار في الفترة من يناير إلى شتنبر من عام 2018.
وتضرر الوضع المالي للشركة الإندونيسية جراء حملة توسعات طموحة تم تفعيلها خلال السنوات الأخيرة.