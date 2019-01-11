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كُتّاب وآراء
"فودافون إسبانيا" تطرد 1200 من المستخدمين
أعلنت شركة "فودافون إسبانيا" عن بدء إجراءات فصل جماعي ستؤثر على 1200 موظف، كحد أقصى، من بين حوالي 5100 موظف في البلاد، أي 24% من قوتها العاملة.
ودعت شركة الاتصالات، وهي فرع تابع للشركة البريطانية متعددة الجنسيات التي تحمل نفس الاسم، ممثلي الموظفين إلى بدء، نهاية الشهر الجاري، سلسلة من المشاورات تستمر لمدة شهر.
وبررت "فودافون إسبانيا" هذه الإجراء بأسباب اقتصادية وانتاجية وتنظيمية، واوضحت أنها تسعى إلى عكس التطور السلبي للأعمال، مع انخفاض العائدات والأرباح في النصف الأول من السنة المالية - من أبريل حتى سبتمبر.
وتشير شركة الاتصالات في بيانها إلى أنه على الرغم من أن الطلب على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية يستمر في النمو بشكل مطرد في إسبانيا، إلا أن هذا لا يحدث مع الأسعار، لذا تري أنه لابد من تعديل هيكل التكلفة.
وانخفضت إيرادات فودافون إسبانيا بنسبة 3.2%، لتصل إلى 2 مليار و421 مليون يورو، خلال النصف الاول من العام المالي، متأثرة بخفض الأسعار نتيجة للمنافسة القوية في القطاع، حيث يقوم المشغلون الآخرون بتقديم المزيد من الباقات الجذابة لكرة القدم في عروض الانترنت الخاصة بهم، لذلك فقدت العديد من العملاء في هذا المجال في السوق.
ورفض الاتحاد النقابي العام لعمال إسبانيا، في الشركة، "بشكل مباشر"، القرار، وأكد على أن وضع الشركة "ليس مسؤولية " الموظفين، بل يتحمله المدراء و"عدم كفائتهم".