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كُتّاب وآراء
نتنياهو يكشف جاهزية جيش إسرائيل لأي حرب
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،اليوم الخميس، على أن الجيش على مستوى عال من الجهوزية لخوض أي حرب.
جاءت تصريحات نتنياهو، خلال جلسة تشاورية عقدها اليوم الخميس ،استمرارا لاجتماعه مع الميجور جنرال المتقاعد يتسحاك بريك رئيس قسم مظالم الجنود،بحسب هيئة البث الإسرائيلي.
كان بريك قد وجه انتقادات شديدة لقيادة الجيش بسبب ما يعتبره مستوى الجهوزية غير المناسب للقوات.
وأضاف نتنياهو أن هناك بعض الفجوات يجب العمل على سدها.
وتابع نتنياهو أن استراتيجية الأمن لعام 2030 ستأتي بالجيش إلى مرحلة أفضل من الجهوزية لمواجهة التحديات المستقبلية.
وشارك في الجلسة رئيس هيئة الاركان الجنرال جادي ايزنكوت وموظفون كبار اخرون في أجهزة المن ومجلس الأمن القومي والنائب العمالي عومر بارليف الذي مثل لجنة الخارجية والأمن البرلمانية .