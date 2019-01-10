أصحاب "السترات الصفراء" يستعدون لمواجهة ماي

هسبريس - د.ب.أ

يستعد الآلاف من المحتجين البريطانيين أصحاب " السترات الصفراء " للاحتشاد مطلع الأسبوع المقبل وسط العاصمة لندن، للاحتجاج على رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي والمطالبة بإجراء انتخابات عامة ، وذلك حسبما أفاد منظمو التظاهرة اليوم الخميس.

وتعكف على تنظيم التظاهرة التي تحمل شعار " بريطانيا كسرت – الانتخابات العامة آلان " ، حركة " بيبولز أسيمبلي" أو "الجمعية الشعبية"اليسارية التي نظمت عدة مسيرات ضخمة ، معظمها معارضة لإجراءات التقشف الحكومية ، منذ أن تم تشكيلها في عام 2013.

وحثت الحركة من صوتوا لصالح أو ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 ، على الانضمام إلى الاحتجاج المزمع عقده بعد غد السبت ، ودعتهم لارتداء سترات السلامة الصفراء.

وقد أصبح مثل هذا المظهر شائعًا لدى المتظاهرين بعد حركة "السترات الصفراء" في فرنسا التي بدأت في نونبر الماضي.