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الرئيسية | خارج الحدود | التبت يسهل الإجراءات أمام الأجانب لزيادة السياح

التبت يسهل الإجراءات أمام الأجانب لزيادة السياح

التبت يسهل الإجراءات أمام الأجانب لزيادة السياح
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 12 يناير 2019 - 03:10

قررت حكومة أقليم التبت، ذاتي الحكم في الصين، تسهيل الإجراءات أمام الاجانب بهدف مضاعفة عدد السائحين.

وتخطط سلطات الاقليم لخفض فترة صدور التأشيرات للسياح الأجانب إلى النصف، بدلا من 15 يوما على الاقل المعمول بها حاليا.

ويحتاج السياح إلى تأشيرة لدخول الصين وتصريح سفر لزيارة التبت حاليا.

وزار المنطقة نحو 33.68 مليون شخص في 2018 بزيادة 31.5% عن العام السابق، ولكن 270 ألف فقط من هؤلاء أجانب، بحسب بيانات رسمية.

وطالبت منظمات حقوقية مرات عدة الصين بالسماح للخبراء بدخول التبت لتوثيق الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان وتقييم الوضع الذي يعيش فيه مواطنو الاقليم المحبوسين الذين ينددون بعدم السماح لهم بلقاء أسرهم ومحاميهم.

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