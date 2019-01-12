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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل 12 ألف واقعة اختطاف داخل المكسيك

تسجيل 12 ألف واقعة اختطاف داخل المكسيك

تسجيل 12 ألف واقعة اختطاف داخل المكسيك
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 12 يناير 2019 - 02:12

أعلنت منظمة غير حكومية أن المكسيك سجلت 12 ألفا و12 واقعة اختطاف خلال إدارة الرئيس السابق، إنريكي بينيا نييتو، منها ألف و480 حادثة وقعت العام الماضي.

ونشرت منظمة "Alto al Secuestro" بيانا ذكرت فيه أن متوسط حوادث الاختطاف بلغت 165 حادثة شهريا، و39 أسبوعيا وستة يوميا، بين دجنبر 2012 ونونبر 2018.

وتحديدا في نونبر، آخر شهر في ولاية بينيا نييتو وقعت 126 حادثة اختطاف بـ146 ضحية و153 معتقلا، بينما في دجنبر، أول شهر في ولاية الرئيس الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وقعت 127 حادثة اختطاف بـ51 ضحية و135 معتقلا.

ولمواجهة هذه الجريمة طالبت المنظمة الحكومات المحلية بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية لمكافحة حوادث الاختطاف، منددة بأن السلطات المعنية لم تعلن عن أي خطط لكيفية مواجهة هذه الحوادث.

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