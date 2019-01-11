قوات إسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

هسبريس ـ مُتابعة

اعتقلت قوة إسرائيلية، اليوم الجمعة، اربعة فلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه "يشتبه بوقوف المقبوض عليهم وراء انشطة إرهابية واعمال شغب ضد افراد وقوات الأمن"، لتبرير هذه الخطوة.

جدير بالذكر أن عسكر الكيان الصهويني تقتحم بصورة شبه يومية مناطق الضفة الغربية بحثا عما تصفهم بـ"فلسطينيين مطلوبين لاجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة اعمال عنف وشغب والإخلال بالنظام العام" .

وتعتقل إسرائيل زهاء ستة آلاف فلسطيني بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، بينهم العشرات ممّن أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.