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الرئيسية | خارج الحدود | واشنطن تطالب كنشاسا بإيضاح نتائج انتخاب الرئيس

واشنطن تطالب كنشاسا بإيضاح نتائج انتخاب الرئيس

واشنطن تطالب كنشاسا بإيضاح نتائج انتخاب الرئيس
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 11 يناير 2019 - 15:31

دعت الولايات المتحدة المفوضية العليا للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى "توضيح الشكوك التي شابت فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 30 دجنبر الماضي".

المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، روبرت بالادينو، أورد في بيان نشرته اليوم سفارة الولايات المتحدة في كنشاسا: "بلغ علمنا إعلان المفوضية العليا للانتخابات (...). ونهنئ ملايين الناخبين الشجعان الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في كافة أنحاء البلاد".

وأضاف بالادينو: "أعلنت المفوضية المستقبلة العليا للانتخابات النتائج المؤقتة، لكننا ننتظر توضيحا للقضايا التي أثارتها عملية الفرز".

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الأمريكي بعد أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات فوز مرشح المعارضة، فليكس تشيسكيدى، بانتخابات الرئاسة التي أجريت يوم 30 من الشهر الماضي.

وحصل تشيسكيدى على 38.57% من الأصوات، وجاء منافسه مارتن فايولو في المركز الثاني بـ34.83%، يليه في المرتبة الثالثة المرشح الرسمي والمفضل للرئيس الحالي جوزيف كابيلا، إيمانويل رامزاني شادري بـ23.84%.

وبلغت نسبة المشاركة 47.56%، حيث أدلى أكثر من 18 مليون كونغولي بأصواتهم في 75 ألفا و781 مركز اقتراع.

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