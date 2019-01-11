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الرئيسية | خارج الحدود | هروب فتاة سعودية من أسرتها يحشد المعارضة لنظام ولاية الرجل

هروب فتاة سعودية من أسرتها يحشد المعارضة لنظام ولاية الرجل

هروب فتاة سعودية من أسرتها يحشد المعارضة لنظام ولاية الرجل
ستيفن كالين*
الجمعة 11 يناير 2019 - 17:00

حفز هروب فتاة سعودية تبلغ من العمر 18 عاما مما قالت إنها إساءة المعاملة من جانب أسرتها المعارضة لنظام ولاية الرجل في المملكة، وهو النظام الذي لازال يشكل قيدا كبيرا على النساء رغم جهود المملكة للانفتاح.

وأتيحت بعض الحريات في ظل إدارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وخفف القيود على الاختلاط بين الجنسين، كما أيد سوابق مثل السماح للمرأة بالخدمة في القوات المسلحة.

غير أن تلك التغييرات رافقتها حملة على المعارضة، شملت الاعتقال، والتعذيب المزعوم، لبعض النشطاء الذين سعوا لعقود من الزمن إلى دعم حقوق المرأة، علاوة على دعاة يعارضون تلك التغييرات.

ويدعو كثير من النشطاء إلى إنهاء نظام ولاية الرجل، الذي تقلص تدريجيا ببطء على مر السنين، غير أنه لازال قائما.

وكانت الفتاة السعودية رهف محمد القنون هربت من أسرتها يوم السبت أثناء قضاء عطلة في الكويت، وتعيد محنتها إلى الأذهان قضايا نساء أخريات فررن من سوء المعاملة قبل أن تتم إعادتهن قسرا إلى المملكة دون أن تعرف عنهن أي أخبار بعد ذلك.

ووسط الغضب العالمي من السعودية بسبب قتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي، أشعلت تغريدات رهف من منطقة الترانزيت في مطار بانكوك حملة على الإنترنت. كانت الفتاة قد تحصنت داخل غرفة في فندق لساعات إلى أن عدلت حكومة تايلاند عن قرار إعادتها إلى بلدها.

وفي بعض البلدان، يمكن أن يمنع كونها بالغة السلطات من إبلاغ أسرتها شيئا عنها. وفي السعودية، تخضع رهف لولاية أبيها.

وانتشر هذا الأسبوع على تويتر هاشتاج (وسم) "أسقطوا_الولاية_ولا_كلنا_بنهاجر#".

وقالت مي، التي عرفت نفسها على أنها طبيبة تبلغ من العمر 36 عاما، إنها تشعر بالحرج بعد أن أنجبت طفلين وحصلت على شهادة من جامعة هارفارد، لكن لازال يجري التعامل معها باعتبارها قاصرا، وقالت على تويتر: "أنا مؤتمنة على اتخاذ قرارات يتوقف عليها موت أو حياة المرضى، مؤتمنة على تربية الأطفال... لكنني غير مؤتمنة على اتخاذ قراراتي الخاصة المتعلقة بحياتي. يا للمفارقة! أسقطوا-الولاية".

وتعرضت رهف لانتقادات أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمتها بجلب العار لأسرتها والبعد عن الإسلام؛ فيما يسلط الضوء على التوازن الدقيق الذي يتعين على ولي العهد أن يحققه في عملية إصلاح المجتمع السعودي دون حدوث اضطراب.

*مشكلة الأسرة

ومكانة نظام الولاية بين القانون والعرف تجعله قضية شائكة أمام الأمير محمد، الذي لمح العام الماضي إلى أنه يفضل إنهاء هذا النظام، دون أن يؤيد إلغاءه، وقال لمجلة أتلانتيك الأمريكية: "إذا أجبت بنعم على هذا السؤال فهذا يعني أنني أسبب مشكلات للأسر التي لا ترغب في منح بناتها الحرية".

ولطالما تذرعت الشرطة والقضاء في السعودية بالعرف في حظر أمور معينة على النساء. وتنبع أوجه كثيرة من نظام ولاية الرجل من ممارسات غير رسمية وليس القوانين.

ووضع التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2017 السعودية في المرتبة 138 بين 144 دولة. والتقرير هو دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول أداء المرأة في مجالات الاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم.

وأطلق نشطاء أيضا حملة "أنا ولية أمر نفسي" في 2016 للمطالبة بالتمثيل القانوني.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان في العام التالي أمرا يسمح للمرأة بالاستفادة من خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية دون الحاجة إلى موافقة ولي رجل، رغم أن منظمات حقوقية تقول إنه ينفذ على نطاق محدود فقط.

وهناك تحديات أخرى لازالت قائمة. وتقول منظمات حقوقية إنه رغم عدم وجود حظر على المرأة في شراء أو استئجار عقار، فهذا قد يكون صعبا دون وجود قريب رجل.

ورفعت السلطات القيود على المرأة في قانون العمل وأنهت الاشتراطات الرسمية التي تلزمها بالحصول على إذن ولي الأمر للعمل، غير أن بعض أصحاب الأعمال لازالوا يطلبون هذا الإذن ولا يعاقبون على ذلك.

كما ألغت المملكة اشتراطات بأن تجلب المرأة قريبا رجلا لتأكيد هويتها في المحكمة، وبات بإمكان المرأة استخراج رخصة وقيادة السيارة دون الحاجة إلى موافقة ولي.

وكان محمد العيسى، وزير العدل السابق وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة، قد قال لرويترز العام الماضي إنه لا يوجد سبب لمنع المرأة من الحصول على جواز سفر أو السفر دون موافقة ولي رجل، لكن قبول المجتمع لهذا قد يستغرق وقتا.

غير أن بعض السعوديات لا يردن الانتظار.

وكتبت امرأة عرفت نفسها باسم فاتن على الإنترنت: "من حقنا أن نُعامل كبالغات لأننا أكبر من 18 عاما"، وأضافت: "هذه الولاية ليست سوى نظام عبودية حديثة!".

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ولد حميدو الجمعة 11 يناير 2019 - 17:09
هده فتاة واحدة فمادا لو هربت 1000 فتاة فهل الأمم المتحدة ستخصص كل موظفيها لمرافقتهن بينما الآلاف من الأطفال يهربون لأوروبا و لا واحد أكثرت لهم
و غير دلك فقضية عائلية تم تسييسها
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15
2 - mol chekara الجمعة 11 يناير 2019 - 17:11
قتلت العديد من النساء واغتصبن في سوريا واليمن وميانمار ولم تتبال الأمم المتحدة إلا بصورة سعودية شبعانة الخبز ومقطعة السروال
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37
3 - Hamido الجمعة 11 يناير 2019 - 17:14
التغيير آت لاريب فيه وجلد الناس وقطع الرقاب لم يعد يقبله عاقل.النظام السعودي يعيش أصعب أيامه لأن العالم تغير وهم مازالوا يمارسون الحكم بأسلوب عفا عنه الزمن.
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-4
4 - جندي الليبرالية الجمعة 11 يناير 2019 - 17:39
اظن ان حتى العهد الآشوري كان متفوقا بكثير على السعودية القرن21 في مجال الحريات المدنية والفردية وحقوق الانسان .. صحيح ان السعودية تعتبر اسوأ مكان للمراة العيش فيه حتى ولو توفر البترول لا شئ تغير لمكانة المرأة السعودية في مجتمعها المحنط والمتحجر
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5
5 - علي من السعودية الجمعة 11 يناير 2019 - 17:46
البنت الحدت وتركت الدين الإسلامي وهل هذا له علاقة بالولاية
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2
6 - مغربي الجمعة 11 يناير 2019 - 17:52
المشكل المراة لو تعطى لها الحرية سيعم الفساد ولي قال العكس يشوفو في ناس لي قرب له شوف اختك اعطيها حرية.. وجرب تبقا تجيب لك عشيرها وعشرانها وتنعس فيما بغات .. المراة خلقت كلها شهوات ولازم رادع لها وهو رجل
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0
7 - متابع للأحداث الجمعة 11 يناير 2019 - 17:53
لو كانت جميله ما كانت تفكر الهروب،،،،، لأن الفتاة الجميله في السعوديه يعطوا عليها رعبون و هي في السن الثاني عشر،،، هذه ما تشبه لوالو و حبت تعصي والديها و تخرج على قيم المجتمع رقص، لباس فاضح ، علاقات مع الشباب الخ.... اقرؤوا قصتها .لو كل الفتيات المسلمات يهربن من اسرهن كهذه نقول للدنيا السلام
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8 - جواد ابير الجمعة 11 يناير 2019 - 17:54
ولاية الرجل للمرأة أمر محمود اذا كان سيقوم بحمايتها ورعايتها لكنه مدموم اذا كان سيضطهدها ويظلمها وانا ارى انه يجب رجوع واحترام الجميع لأوامر الشرع الإسلامي الحنيف في هذه المسألة وغيرها وليس لهذا الرأي أو ذاك.
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