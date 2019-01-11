تهديدات بوجود قنابل تخلي محاكم في مدن ألمانية

هسبريس ـ مُتابعة

تم إخلاء محاكم في عدد من المدن الألمانية، اليوم الجمعة، عقب تلقيها تهديدات بوجود قنابل عبر رسائل إلكترونية، وفق ما أفادت الشرطة الالمانية.

وأوضح الأمنيون أن الأمر يتعلق بمحاكم في مدن بوتسدام وماغدبورغ وإرفورت وفيسبادن وكيل.

وبحسب بيانات شرطة ماغدبورغ فقد تضمنت الرسالة الإلكترونية المرسلة من مجهول تهديدا بشن هجمات على مستوى ألمانيا.

وأفاد مصدر أمني أنه في فيسبادن تم اكتشاف طرد مشبوه في قاعة المحكمة حيث قامت الشرطة بإغلاق الطرق في المنطقة المحيطة.

جدير بالذكر أن محاكم أخرى في ولاية شليزفيغ-هولشتاين تلقت تهديدات أيضا، خلال الأسابيع الماضية، إلا أن سلطات الأمن لم تعثر على أجسام مشبوهة.