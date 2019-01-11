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الرئيسية | خارج الحدود | 80 ألف شرطي يتحسبون لاحتجاج "السترات الصفراء"

80 ألف شرطي يتحسبون لاحتجاج "السترات الصفراء"

80 ألف شرطي يتحسبون لاحتجاج "السترات الصفراء"
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 11 يناير 2019 - 19:11

تعتزم فرنسا نشر نحو 80 ألفا من قوات الأمن السبت وسط مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات بسبب احتجاجات "السترات الصفراء".

وتجتاح احتجاجات السترات الصفراء فرنسا منذ نونبر، حيث اشتبك المتظاهرون كثيرا مع الشرطة.

وتدعو الحركة، وهي بدون قيادة، أساسا إلى إلغاء ضريبة الوقود ، لكن بعض المتظاهرين طالبوا أيضًا بإقالة ماكرون من منصبه، بالإضافة إلى تدابير أخرى.

وأعلن ماكرون عن حزمة إجراءات ذات تكلفة مالية كبيرة ، تشمل الضرائب والأجور، لامتصاص غضب المحتجين، لكن المظاهرات مستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وشهد يوم السبت الماضي تجدد أعمال العنف في باريس ، حيث وصل عدد المتظاهرين إلى 50 ألفا، حسب تقديرات رسمية.

وأظهر استطلاع للرأي أن ثقة الشعب الفرنسي في الرئيس إيمانويل ماكرون تتراجع بسرعة بالتزامن مع خروج حركة الاحتجاج" السترات الصفراء" بشكل منتظم إلى الشوارع على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وكشف المسح الذي نشره اليوم الجمعة معهدا بحوث الرأي سيفيبوف ورويونيواي أن 23 % من الفرنسيين يثقون في ماكرون.

وانخفضت هذه القيمة 13 % على مدار السنة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن 25 % ممن شملهم الاستطلاع يثقون في رئيس الوزراء إدوارد فيليب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - جواد ابير الجمعة 11 يناير 2019 - 20:00
هيمنة الاقتصاد وتحكمه في السياسة هذا قول يصدق على الحالة الفرنسية الراهنة على الخصوص
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2 - عادل الجمعة 11 يناير 2019 - 20:15
المشكلة في فرنسا ليست مشكلة زيادات في الأجور ولكن مخاوف من أن تصبح حكرا على فئة مجهولة من الأغنياء الأجانب الدين دخلوا فرنسا برساميل كبيرة رفعت من مستوى العيش في فرنسا وهدا ما يحدث فى أغلب دول أوروبا بحيث تضيع أوروبا من الأوربيين.
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3 - N.H الجمعة 11 يناير 2019 - 20:22
نعم الرجال مشي بحالنا ميخيات كناكلو في لعصا من حميع الجوانب و ساكتين أخوف شعب في العالم لعياشا
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