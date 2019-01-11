الحكومة الإسبانية تستعد لمواجهة تداعيات "بريكست"

هسبريس - إفي

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ايسابيل سيلا أن الحكومة مستعدة لمواجهة تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جميع السينايورهات ومنها في حال عدم التوصل لاتفاق لضمان حقوق المواطنين البريطانيين والإسبان.

وقالت سيلا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الاشتراكية إن افضل سيناريو سيكون انسحاب متفق عليه، لكن في حال عدم إقرار البرلمان البريطاني الاتفاق في النهاية في 15 من الشهر الجاري، فان الحكومة الإسبانية أعدت خطة طوارئ بإجراءات لمواجهة النتائج.

وذكرت سيلا "الحكومة الإسبانية مستعدة لجميع السيناريوهات"، باعثة بـ"رسالة طمأنينة مطلقة إلى الفاعلين الاقتصاديين".

وأوضحت المتحدثة أن خطة الطوارئ تشمل إجراءات عادية ولوجيستية أعدت لهدفين رئيسيين هما حماية مصالح المواطنين الإسبان والبريطانيين والحفاظ على التدفقات التجارية.

وستقر الحكومة الإسبانية مرسوما، يرجح في فبراير، سيتناول قضايا على صلة بحقوق المواطنين وإقامة البريطانيين في إسبانيا والضمان الاجتماعي والمساعدة الطبية والاعتراف بالدرجات الاكاديمية.

كما ستبحث قواعد أخرى في المجالين المالي والجمركي وأخرى تعدها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وستسعى الحكومة الإسبانية لتوفير جميع المعلومات الضرورية عن تداعيات "البريكست" للمواطنين والشركات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف تداعيات انسحاب غير متفق عليه لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا للمتحدثة باسم الحكومة.

وسيصوت البرلمان البريطاني في 15 من الشهر الجاري على اتفاق بين لندن وبروكسل لانسحاب بريطانيا من الاتحاد، لكن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لا تضمن الدعم البرلماني ما دفعها إلى إرجاء التصويت في دجنبر.

وفي حال رفض اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، ستبحث رئيسة وزراء بريطانيا اقتراح خطة بديلة في غضون ثلاثة أيام