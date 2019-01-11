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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تؤكد بدء عملية انسحاب قواتها من سوريا

أمريكا تؤكد بدء عملية انسحاب قواتها من سوريا

أمريكا تؤكد بدء عملية انسحاب قواتها من سوريا
هسبريس - إفي
الجمعة 11 يناير 2019 - 19:40

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم أنها بدأت عملية الانسحاب العسكري من سوريا، التي كانت تتواجد بها القوات الأمريكية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وذلك تنفيذا لقرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رحيلها عن البلد العربي.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الكولونيل، شون ريان، لـ(إفي) "لقد بدأت عملية انسحابنا المدروس من سوريا".

ومع ذلك، تجنب رايان "تقديم تواريخ ومواقع وتحركات محددة" لأسباب تتعلق بـ"أمن العمليات".

وأضاف "لقد تغيرت منطقة مسؤوليتنا، ولكن مهمتنا في ضمان استمرار هزيمة داعش لا تزال متواصلة".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة لديها ما يقرب من ألفي جندي منتشرون كجزء من التحالف الدولي في شمال شرق سوريا.

كان ترامب قد أعلن عن قراره بالانسحاب من سوريا في 19 دجنبر معتبرا أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية قد انتهت.

ولم يلق هذا القرار قبولا من جانب قوات سوريا الديمقراطية، حليف الولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد الإرهاب، التي تعتبر أن التنظيم الإرهابي لم ينهزم بشكل كامل، وقد يتمكن من العودة مع انسحاب التحالف.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو جابرييل، لـ(إفي) عبر الهاتف إنه لا يستطيع تأكيد بداية انسحاب القوات الأمريكية من البلد العربي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تعهد في تصريحات أدلى بها أمس في العاصمة المصرية، القاهرة، بأن بلاده لن تترك حلفاءها العرب وحدهم في حربهم ضد الإرهاب رغم انسحاب قواتها من سوريا.

ولم يحدد بومبيو مواعيد نهائية لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، لكنه أشار إلى أن الهجوم الذي قادته واشنطن قد نجح بالفعل في استرداد 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - زكرياء المغربي الجمعة 11 يناير 2019 - 19:51
القوات الأمريكية في سوريا كان لها دور كبير في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في سوريا والعراق وحتى القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة العديد في قطر كان لها دور كبير في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان في أفغانستان
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2 - صاحب الدراجة الجمعة 11 يناير 2019 - 19:54
صافي الحلقة الأخيرة على وشك انتهاء و متى سيبدأ الإعمار
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3 - adil الجمعة 11 يناير 2019 - 20:07
الانسحاب هو تكتيكي بحيت تعطي شرعية لإنشاء دولة كردية صغيرة على شاكلة دول الخليج العربي كقطر والكويت البحرين و دلك للسيطرة الكاملة على تروات الفرات من البترول.
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4 - tomcat الجمعة 11 يناير 2019 - 20:09
بدا الانسحاب من الشرق في الحسكة نحو كركوك.

لكن للتوضيح فجيب الهجين تقريبا سنة و هم يتماطلون فيه من اجل الابقاء على دريعة لابقاء التدخل اللي اصلا كان مخالف للقانون الدولي و قيم مجلس الامن، و لكن عجبني ترامب خطوة غبية للسياسة الخارجية الأمريكية و "الإسرائيلية" و لكن ممتازة لبقية العالم، و كل أحلام الاكراد في الانفصال و الاستيلاء على حقول النفط تحت حماية امريكية و خلق سيناريو كوسوفو جديد تحطمت. الان ياامة التفاهم مع النظام في دمشق او مواجهة اجتياح جديد من "المعارضة" المدعومة من تركيا و إعادة أخطاء عفرين. نتمنى ايديرو عقلهم هاذ المرة.
اما بلا بلا بومبيو هذاك كيبقا اتخربيق لا علاقة له بالواقع الملموس
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5 - ميلودي الجمعة 11 يناير 2019 - 20:25
القواة الامركية التي كانت وراء تأسيس الملشيات الداعشية مع بعض الدول الخليجية شتتوا الشعوب العربية وسببوا لهم في الويلات والتفرقة وهاهم ينسحبون كالصراصر الذين يشمون رائحة المبذات ورمو الكرة في اياد الاتراك ليشعلوا حربا أخرى في المنطقة .
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6 - ملاحظ عابر الجمعة 11 يناير 2019 - 20:31
غبي وواهم من أمن يوما بوجود تنظيم الدولة الاسلامية الرئيس الامريكي ترامب نفسه صرح نهارا وجهارا بان Is صناعة اوباما اَي صناعة أمريكية خالصة ولاداعي للضحك عَل الدقون ولما نقول أمريكا اوتوماتيكيا نعني اسرائيل وبالرجوع ال التمانينيات من القرن الماضي كانت اسرائيل البلد الوحيد في العالم الدي كان يعاني من العمليات الاستشهادية الفلسطينية كانت تعاني ولا احد في العالم يتكلم عن الاٍرهاب وإنما عن نظال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في التحرر من الاحتلال لكن اسرائيل بمعيّة أمريكا عملت عَل عولمة الارهاب
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