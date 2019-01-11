كندا تمنح اللجوء إلى الفتاة السعودية الهاربة

هسبريس - رويترز

أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم الجمعة أن بلاده منحت اللجوء للفتاة السعودية التي فرت من أسرتها.

جاءت تصريحات ترودو بعد إعلان مسؤول بمطار بانكوك أن الفتاة السعودية رهف محمد القنون (18 عاما) غادرت تايلاند قبل منتصف الليل بقليل على رحلة متجهة إلى كوريا الجنوبية.

وأشار إلى أنها سوف تستقل بعد ذلك طائرة أخرى متجهة من سول إلى كندا.