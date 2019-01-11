البرلمان المقدوني يوافق على تغيير اسم البلاد

خديجة

وافق برلمان مقدونيا اليوم الجمعة على تعديل دستوري لتغيير اسم البلاد إلى جمهورية شمال مقدونيا طبقا لاتفاق مع اليونان لحل مشكلة استمرت عقودا.

وأيد التعديل 81 عضوا في البرلمان المكون من 120 مقعدا. لكن المعارضين الذين رفضوا الاتفاق مع اليونان قاطعوا التصويت.