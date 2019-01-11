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الرئيسية | خارج الحدود | سوريا: صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار دمشق

سوريا: صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار دمشق

سوريا: صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار دمشق
هسبريس - رويترز
الجمعة 11 يناير 2019 - 23:24

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مطار دمشق الدولي جنوب شرق العاصمة دمشق قبل منتصف ليل الجمعة السبت .

ونقلت مصادر اعلام سورية رسمية عن مصدر عسكري سوري قوله إن "طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه اصبع الجليل قامت بإطلاق عدة صواريخ في تمام الساعة 2315 بالتوقيت المحلي ليل الجمعة السبت باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".

وتعرض مطار دمشق الدولي والذي يقع على بعد حوالي 15 كم جنوب شرق العاصمة دمشق لقصف عدة مرات خلال الحرب التي تشهدها سورية مصدره الطائرات الحربية الاسرائيلية بذريعة وجود مستودعات ومواقع لحزب الله اللبناني في المطار .

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر في وزارة النقل قوله إن "حركة مطار دمشق الدولي اعتيادية ولم تتأثر بالعدوان".

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