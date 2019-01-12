24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4116:1918:4220:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. القناع (5.00)

  2. هشام الفقيه.. زارع الأمل! (5.00)

  3. اقتطاعات الاجور (5.00)

  4. باحثون: وثيقة المطالبة بالاستقلال خرافة سياسية تحظى بهالة وهمية‬ (5.00)

  5. "سهرة ليلية" تفاقم معاناة اللاعب المغربي حارث (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | موريتانيا تتهم أشخاصا بالتحريض على الكراهية

موريتانيا تتهم أشخاصا بالتحريض على الكراهية

موريتانيا تتهم أشخاصا بالتحريض على الكراهية
هسبريس - د .ب .أ
السبت 12 يناير 2019 - 00:05

وجه القضاء الموريتاني الجمعة تهمة "التحريض على الكراهية والتمييز" لثلاثة أشخاص اعتقلتهم الشرطة بأمر من النائب العام في مدينة العيون بمحافظة الحوض الغربي أقصى جنوب شرقي البلاد (850 كيلومترا شرق العاصمة نواكشوط).

وأوضح مصدر قضائي أن ممثل النيابة (المدعي) في مدينة العيون أمر بمتابعة سيدة ورجلين تفوهوا بعبارات تحرض على الكراهية والتمييز خلال شجار، وأمر بملاحقتهم قضائيا، وقد مثلوا أمام قاض، ووضعهم تحت المراقبة القضائية، وأفرج عنهم بكفالة لحين محاكمتهم.

وهذه أول مرة يطبق فيها قانون محاربة التمييز والكراهية الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني في غشت، ويأتي تطبيقه بعد صدور توجيهات للادعاء العام الموريتاني بتفعيل مقتضيات وبنود القانون، وبعد أكبر مسيرة من نوعها شهدتها البلاد أول أمس لمناهضة الكراهية والتمييز على خلفية ظهور تسجيلات موزعة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحرض على الفتنة الطائفية والاقتتال بين فئات الشعب الموريتاني (بين العرب البيض والعرب السمر المنحدرين من الأرقاء السابقين).

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد وعد بحماية لحمة الشعب الموريتاني، وتبني قيم التضامن والتآلف على أرض موريتانيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.