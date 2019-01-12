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الرئيسية | خارج الحدود | انفجار قوي يستنفر السلطات في العاصمة الفرنسية

انفجار قوي يستنفر السلطات في العاصمة الفرنسية

انفجار قوي يستنفر السلطات في العاصمة الفرنسية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 12 يناير 2019 - 09:42

وقع انفجار قوي، صباح اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس؛ حسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وأضاف المصدر أن الشرطة تحركت نحو موقع الانفجار بزنقة "تريفيز" في المقاطعة الباريسية التاسعة.

المعطيات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار داخل متجر لبيع الخبز، حيث اندلعت النيران قبل سماع الدويّ.

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