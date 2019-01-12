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الرئيسية | خارج الحدود | غارة إسرائيلية تدمر طائرة شحن إيرانية في دمشق

غارة إسرائيلية تدمر طائرة شحن إيرانية في دمشق

غارة إسرائيلية تدمر طائرة شحن إيرانية في دمشق
هسبريس - د.ب.أ
السبت 12 يناير 2019 - 16:43

كشفت مصادر في المعارضة السورية، اليوم السبت، عن أن القصف الاسرائيلي الذي طال محيط العاصمة دمشق، مساء أمس الجمعة، استهدف طائرة شحن إيرانية.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمها، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "استهدف القصف الاسرائيلي طائرة شحن إيرانية تحمل أسلحة، لدى وصولها إلى مطار دمشق وبدء عملية تفريغ الطائرة، وأكثر من 20 شخصا، هم طاقم الطائرة، سقطوا قتلى وجرحى، إضافة إلى عدد من العسكريين السوريين".

وأكدت المصادر أن "الطائرة دمرت بالكامل، ولحقت أضرار بعدد من المباني في مطار دمشق الدولي"، وذلك حين أطلقت طائرات اسرائيلية أكثر من 10 صواريخ على مطار دمشق الدولي ومواقع عسكرية في بلدة الكسوة؛ جنوب العاصمة دمشق.

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