سلطات مصر تضبط أسلحة بمطار القاهرة الدولي

هسبريس ـ مُتابعة

ضبطت الجمارك المصرية بمطار القاهرة، اليوم السبت، راكبا أمريكيا من أصل مصري حاول تهريب بندقية وطلقات، وأسلحة محظور حيازتها طبقا للقانون، داخل حقائبه لدى وصوله من السعودية .

وقال إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، إنه "أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 303، القادمة إلى القاهرة من جدة، إشتبه رجال الجمارك فى حقائب راكب أمريكي، من أصل مصرى، حيث تبين وصوله من الولايات المتحدة عن طريق جدة".

وأشار المسؤول إلى أنه بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود بندقية مزودة بتلسكوب، ومجموعة من الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء، ومنظار للرؤية الليلية، وكلها محظور حيازتها طبقا للقانون الجاري به العمل في البلاد.

رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي لفت الانتباه إلى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب وحجز المضبوطات، وتحرير محضر مع تسليم المعني بالأمر إلى الجهات الأمنية المختصة.