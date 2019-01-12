24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|07:00
|08:30
|13:41
|16:19
|18:42
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- القناع
- هشام الفقيه.. زارع الأمل!
- قوة الرموز وسمات الطائفة
- التسلط.. المرض اللعين
- بنسالم حميش ينثر "ملح النقد" بإعادة الاعتبار إلى أدب السجال
الإدريسي: الأمازيغية عَلم أجنبي عِرْقِي يؤسس للطائفية والصراع (5.00)
- الإدريسي: الأمازيغية عَلم أجنبي عِرْقِي يؤسس للطائفية والصراع - (164)
- "مالي" تساند "مثلي مراكش" في إجراءات طلب اللجوء إلى أوروبا - (97)
- قادري: الحركة الوطنية حاربت الأمازيغ .. و"11 يناير" عيد حزبي - (82)
- بنكيران: ماء العينين "قادَّة برَاسْها" .. نزع الحجاب مسألة شخصية - (75)
- نقابات ترفض "اختباء" العثماني وراء لفتيت في مطلب زيادة الأجور - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سلطات مصر تضبط أسلحة بمطار القاهرة الدولي
ضبطت الجمارك المصرية بمطار القاهرة، اليوم السبت، راكبا أمريكيا من أصل مصري حاول تهريب بندقية وطلقات، وأسلحة محظور حيازتها طبقا للقانون، داخل حقائبه لدى وصوله من السعودية .
وقال إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، إنه "أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 303، القادمة إلى القاهرة من جدة، إشتبه رجال الجمارك فى حقائب راكب أمريكي، من أصل مصرى، حيث تبين وصوله من الولايات المتحدة عن طريق جدة".
وأشار المسؤول إلى أنه بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود بندقية مزودة بتلسكوب، ومجموعة من الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء، ومنظار للرؤية الليلية، وكلها محظور حيازتها طبقا للقانون الجاري به العمل في البلاد.
رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي لفت الانتباه إلى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب وحجز المضبوطات، وتحرير محضر مع تسليم المعني بالأمر إلى الجهات الأمنية المختصة.