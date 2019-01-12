24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4116:1918:4220:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. اكتشاف جثة خمسيني وسط غطاء غابوي في سطات (5.00)

  2. عروض للأزياء الأمازيغية (5.00)

  3. سوريا: صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار دمشق (5.00)

  4. كافكا وصراصير مكة.. (5.00)

  5. الإدريسي: الأمازيغية عَلم أجنبي عِرْقِي يؤسس للطائفية والصراع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سلطات مصر تضبط أسلحة بمطار القاهرة الدولي

سلطات مصر تضبط أسلحة بمطار القاهرة الدولي

سلطات مصر تضبط أسلحة بمطار القاهرة الدولي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 12 يناير 2019 - 13:40

ضبطت الجمارك المصرية بمطار القاهرة، اليوم السبت، راكبا أمريكيا من أصل مصري حاول تهريب بندقية وطلقات، وأسلحة محظور حيازتها طبقا للقانون، داخل حقائبه لدى وصوله من السعودية .

وقال إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، إنه "أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 303، القادمة إلى القاهرة من جدة، إشتبه رجال الجمارك فى حقائب راكب أمريكي، من أصل مصرى، حيث تبين وصوله من الولايات المتحدة عن طريق جدة".

وأشار المسؤول إلى أنه بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود بندقية مزودة بتلسكوب، ومجموعة من الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء، ومنظار للرؤية الليلية، وكلها محظور حيازتها طبقا للقانون الجاري به العمل في البلاد.

رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي لفت الانتباه إلى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب وحجز المضبوطات، وتحرير محضر مع تسليم المعني بالأمر إلى الجهات الأمنية المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.