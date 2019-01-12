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كُتّاب وآراء
طوكيو وباريس تتفقان على إجراء حوار بحري جديد
أكد وزراء خارجية ودفاع اليابان وفرنسا إطلاق إطار عمل ثنائي جديد لبحث قضايا بحرية وأمنية وبيئية، وسط تزايد النفوذ الصيني في بحري الصين الشرقي والجنوبي، حيث من المحتمل عقد الاجتماع الأول في هذا الصدد بحلول نهاية العام.
وفي بيان مشترك صدر بعد المحادثات الأمنية "2+2"، التي عقدت في مدينة بريست الساحلية شمال غرب فرنسا، أعرب الوزراء عن قلقهم العميق بشأن الوضع في بحري الصين الشرقي والجنوبي، واتفقواعلى مواصلة التعاون ضمن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.
وذكر الوزراء في البيان: "نعارض بقوة التحركات أحادية الجانب التي تصعد التوترات" في المياه المتنازع عليها.
وتواجه طوكيو نزاعا إقليميا مع بكين بشأن جزر "سينكاكو"، التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، والتي يُطلق عليها جزر "دياويو" في الجمهورية الشعبية.
واتفق البلدان، أيضا، خلال المحادثات الأمنية على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بشكل منظم بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات المسلحة الفرنسية.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية أكد البلدان، مجددا، الحاجة إلى مطالبة بيونغ يانغ للالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن برامجها للتنمية النووية والصاروخية.
فرنسا وافقت على تقديم مساهمات أكثر لمواجهة عملية نقل السلع من سفينة إلى أخرى، وهي الطريقة التي تستخدمها كوريا الشمالية للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة.