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الرئيسية | خارج الحدود | اختطاف الأطفال يتصدر عناوين الأخبار في أمريكا

اختطاف الأطفال يتصدر عناوين الأخبار في أمريكا

اختطاف الأطفال يتصدر عناوين الأخبار في أمريكا
هسبريس - رويترز
السبت 12 يناير 2019 - 15:55

أظهرت بيانات أمريكية أن جرائم خطف الأطفال من قبل غرباء لا تزال نادرة في الولايات المتحدة على الرغم من تصدر أنباء مثل تلك الوقائع لعناوين الأخبار.

واجتذب نبأ تمكن فتاة عمرها الثالثة عشرة من الفرار من خاطفها، مؤخرا، بعد ثلاثة أشهر من مقتل والديها وتعرضها للخطف، اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الدولية.

ويقول مكتب التحقيقات الاتحادي إن أقل من 350 شخصا في المتوسط ممن تقل أعمارهم عن 21 عاما تعرضوا للخطف من قبل غرباء في الولايات المتحدة سنويا منذ عام 2010.

وفي الفترة من 2010 وحتى 2017، وهي أحدث بيانات متاحة، تراوح الرقم بين حد أدنى في 2016، وبلغ 303 أشخاص، وحد أعلى في 2011، وبلغ 384 شخصا، مع غياب اتجاه واضح للتراجع أو التزايد بشكل عام.

ويجعل ذلك من قضايا مثل قضية الفتاة جيمي كلوس غير معتادة. واكتشفت امرأة كانت تتريض مع كلبها الفتاة بعد أن فرت من خاطفها يوم الخميس. واعتقل رجل يبلغ من العمر 21 عاما في ذلك اليوم ووجهت له اتهامات بخطف كلوس وقتل والديها بالرصاص.

وترد لإف.بي.آي مئات الآلاف من البلاغات عن اختفاء قصر كل عام ولا يتم تسجيل ملابسات الاختفاء سوى في نصف الحالات تقريبا. لكن في تلك الحالات المسجلة لا تبلغ نسبة من تعرضوا للخطف على يد غرباء سوى 0.1 بالمئة فيما يتضح أن الأغلبية، عادة أكثر من 95 بالمئة، فروا من منازلهم.

ولا تظهر بيانات FBI عدد بلاغات الخطف التي يتأكد أنها وقعت بالفعل. لكن البيانات تظهر أن الخاطف يكون عادة أحد الوالدين الذي ليس لديه حق حضانتهم إذ تم الإبلاغ عن مثل تلك الحالات 2359 مرة في 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - hamo:mohal السبت 12 يناير 2019 - 16:25
وفينك أااامنـــــــــظمـــــــات حقــــــوق الصبيــان الرضع !!
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