روسيا تفقد السيطرة على تلسكوبها الفضائي الوحيد

هسبريس ـ مُتابعة

فقدت روسيا السيطرة على تلسكوبها الفضائي الوحيد "سبيكتر-R" بسبب عطل في أنظمة الاتصالات، وفقا لما أعلنه مدير معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية؛ نيكولاي كارداشيف.

وأضاف كارداشيف، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، أن هذا التلسكوب لم يتمكن من التعرف على التعليمات الواردة من مركز التحكم، ولكنه يستمر في إرسال بيانات علمية إلى الأرض.

وتحاول السلطات الروسية استعادة السيطرة على هذا التلسكوب الذي فقدت السيطرة عليه قبل يومين من الحين، وفقا لما ذكرته وكالة "انترفاكس".

وتابع مدير معهد الفضاء: "هناك محاولات لحل المشكلة، وهناك العديد من أنظمة الاتصالات، بعضها يعمل والبعض الآخر لا، هذا النوع من الأعطال حدث من قبل"، مردفا: "كل شيء يمكن أن يعمل مرة أخرى، ونحن نأمل في ذلك".

ورغم هذا فقد فشلت محاولات عديدة لاستعادة السيطرة على التلسكوب حتى الآن. وقال مصدر من أوساط الصناعة الفضائية لوكالة الأنباء الروسية إن "العطل ربما يرجع إلى خطأ في نظام الاتصالات الاحتياطي على التلسكوب نفسه".

وأوضح المتحدث أنه منذ أكثر من عام،كانت المركبة الفضائية تعمل بنظام احتياطي وحيد، تبقى بعد عطل في النظام الأساسي، بينما انتهي العمر الافتراضي للتلسكوب "سبيكتر-R" في عام 2016 ، ولكن روسيا مدت مهمته حتي 31 دجنبر 2019.