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كُتّاب وآراء
رئيس وزراء جديد في الغابون بعد محاولة الانقلاب
عين الرئيس الغابوني علي بونغو رئيسا جديدا للوزراء، اليوم السبت، في محاولة لترسيخ قاعدته السياسية بعد أيام من فشل محاولة انقلاب على حكمه.
ويتعافى بونغو في الخارج منذ شهرين من إصابته بجلطة، ويتواجد حاليا في مستقره بالعاصمة المغربية الرباط.
وجرى اعتقال أو قتل كل مدبري محاولة الانقلاب، مطلع الأسبوع، عقب ساعات من استيلائهم على محطة الإذاعة الوطنية.
وقرأ السكرتير العام للرئاسة مرسوما على شاشة التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، أعلن فيه أن بونغو عين جوليان كوجيه بيكاليه رئيسا للوزراء؛ خلفا لإيمانويل إسوزيه جونديه الذي تولى المنصب منذ عام 2016.
واتسمت فترة تولي إسوزيه جونديه لرئاسة الوزراء بانخفاض حاد في إنتاج النفط وأسعاره، مما قلص العائدات وزاد من الديون، وأجج مشاعر الاستياء في الدولة العضو بـ"أوبك".