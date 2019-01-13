مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا

هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير: عماد السنوني)

استغل معادون للإسلام بألمانيا "جريمة شمهروش"، التي شهدت مقتل سائحتين اسكندينافيتين بضواحي مدينة مراكش، من أجل تمرير منشورات تدين الإسلام والمسلمين، بمدينة "أولم" الألمانية، مخلفين حالة من الذعر في أوساط المسلمين هناك.

وحسب ما نقلته الصحافة الألمانية فإن المنشورات، التي تم العثور عليها في صناديق البريد وتناولت مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل، ضمت عبارات إسلاموفوبية، وحملت عنوانا كتب بلون الدم فوق صورة السائحتين يقول: "تحية من مراكش".

المنشورات ضمت أيضا صورة لرؤوس مقطوعة، كتب عليها "مارين ولويزا، كانتا لطيفتين لكنهما قتلتا"، بالإضافة إلى صورة لأنجيلا ميركل، رئيسة الوزراء الألمانية. وإلى حد الساعة، تم عد 30 منشورا.

فولفجانج يورجينز، المتحدث باسم مقر الشرطة في أولم، قال: "تلقينا 30 بطاقة بريدية حتى الآن، تم وضع المنشورات التي تحمل صور الفتاتين اللتات قُتلتا في المغرب، من الدنمارك والنرويج، في صناديق البريد بعدد من الأحياء". ودعت الشرطة كل من توصل بالبطاقات إلى الاتصال بها للتبليغ عنها.

جدير بالذكر أن السلطات المغربية عثرت، شهر دجنبرالماضي، على جثة سائحتين أجنبيتين مقتولتين بمنطقة "شمهروش"، في حيز النفوذ الترابي لجماعة إمليل التابعة لإقليم الحوز.

التحقيقات في الجريمة أوصلت إلى معتقلين على ذمة الملف، كان لهم ارتباط بالتنظيم الارهابي "داعش"، كما كانت لهم مخططات اعتداءات أخرى؛ إذ سعى بعض منهم إلى القيام بعمليات اغتيال عن طريق السموم، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة واستخدامها في عمليات تخريبية.