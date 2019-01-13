24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2018:4320:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أطباق 2969 الفريدة (5.00)

  2. بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)

  3. حكومة مليلية تُخصص دعما ماليا لاحتفالات "رأس السنة الأمازيغية" (5.00)

  4. حزب جزائري يربط وحدة الدول المغاربية بإرساء "السيادة الشعبية" (5.00)

  5. استعمال المبيدات ينشر "الموت البطيء" بين عمال القطاع الزراعي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا

مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا

مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا
هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأحد 13 يناير 2019 - 02:00

استغل معادون للإسلام بألمانيا "جريمة شمهروش"، التي شهدت مقتل سائحتين اسكندينافيتين بضواحي مدينة مراكش، من أجل تمرير منشورات تدين الإسلام والمسلمين، بمدينة "أولم" الألمانية، مخلفين حالة من الذعر في أوساط المسلمين هناك.

وحسب ما نقلته الصحافة الألمانية فإن المنشورات، التي تم العثور عليها في صناديق البريد وتناولت مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل، ضمت عبارات إسلاموفوبية، وحملت عنوانا كتب بلون الدم فوق صورة السائحتين يقول: "تحية من مراكش".

المنشورات ضمت أيضا صورة لرؤوس مقطوعة، كتب عليها "مارين ولويزا، كانتا لطيفتين لكنهما قتلتا"، بالإضافة إلى صورة لأنجيلا ميركل، رئيسة الوزراء الألمانية. وإلى حد الساعة، تم عد 30 منشورا.

فولفجانج يورجينز، المتحدث باسم مقر الشرطة في أولم، قال: "تلقينا 30 بطاقة بريدية حتى الآن، تم وضع المنشورات التي تحمل صور الفتاتين اللتات قُتلتا في المغرب، من الدنمارك والنرويج، في صناديق البريد بعدد من الأحياء". ودعت الشرطة كل من توصل بالبطاقات إلى الاتصال بها للتبليغ عنها.

جدير بالذكر أن السلطات المغربية عثرت، شهر دجنبرالماضي، على جثة سائحتين أجنبيتين مقتولتين بمنطقة "شمهروش"، في حيز النفوذ الترابي لجماعة إمليل التابعة لإقليم الحوز.

التحقيقات في الجريمة أوصلت إلى معتقلين على ذمة الملف، كان لهم ارتباط بالتنظيم الارهابي "داعش"، كما كانت لهم مخططات اعتداءات أخرى؛ إذ سعى بعض منهم إلى القيام بعمليات اغتيال عن طريق السموم، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة واستخدامها في عمليات تخريبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.