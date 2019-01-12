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الرئيسية | خارج الحدود | أوكرانيا تشتري طائرات عسكريّة مصنوعة بتركيا

أوكرانيا تشتري طائرات عسكريّة مصنوعة بتركيا

أوكرانيا تشتري طائرات عسكريّة مصنوعة بتركيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 12 يناير 2019 - 18:37

اعلن الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم السبت، شراء طائرات "بيرقدار تي بي 2" بدون طيار من تركيا.

في تغريدة على حسابه عبر شبكة "تويتر"، قال الرئيس: "كما اتفقنا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقعنا اتفاقا لشراء طائرات بدون طيار من اجل القوات الأوكرانية".

ووفقا لبوروشينكو فإن عملية الشراء، التي ستتم من خلال شركتَي "Ukrspetsexportport" الاوكرانية و "Baykar Makina" التركية، تشكل جزءا من توسيع التعاون في المجال التقني والعسكري بين البلدين.

وأشار الرئيس الاوكراني إلى أن شراء الطائرات بدون طيار يهدف إلى الوفاء بـ"معايير الناتو" التي تأمل أوكرانيا في الانضمام إليه، بالإضافة إلى مواصلة إعادة تسليح الجيش الأوكراني بالمعدات الحديثة.

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