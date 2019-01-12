جيش لبنان ينفي اندلاع توتر على الحدود الجنوبية

هسبريس ـ مُتابعة

نفت قيادة الجيش اللبناني معلومات عن وجود توتر على الحدود الجنوبية، أوردتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الوضع مستقر.

وقالت قيادة الجيش في بيان صحفي اليوم السبت :"أوردت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معلومات حول توتر على الحدود الجنوبية".

وأضافت: "يهم قيادة الجيش نفي صحة المعلومات، وتؤكد أن الوضع على الحدود مستقر، وهي تنسق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لإبقاء الوضع مستقراً على الخط الأزرق".

ودعت قيادة الجيش في بيانها "هذه الوسائل والمواقع إلى عدم نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية". ودعت أيضا المواطنين الى "دخول الموقع الرسمي للجيش اللبناني على شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات اللازمة الصحيحة".