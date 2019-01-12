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كُتّاب وآراء
شركة هواوي تفصل مستخدما طاله اتهام بالتجسس
قالت شركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات، اليوم السبت، إنها فصلت مستخدما صينيا اعتقلته بولندا بتهمة التجسس.
واعتقلت السلطات البولندية أن وانغ وي جينغ، ومسؤولا أمنيا بولنديا سابقا، بتهمة التجسس في خطوة قد تؤجج المخاوف الأمنية الغربية تجاه الشركة الصينية العملاقة.
وقالت هواوي، في بيان، إن التصرفات المزعومة لموظفها لا علاقة لها بالشركة. وأضافت أن القرار اتخذ لأن الواقعة أضرت بسمعة المؤسسة.
وتواجه هواوي، أكبر منتج لأجهزة الاتصال في العالم، تدقيقا شديدا في الدول الغربية بسبب علاقتها بالحكومة الصينية واتهامات تقودها واشنطة بأن "بكين ربما تستخدم أجهزة هواوي في التجسس".