الغنوشي يستبعد خوض انتخابات الرئاسة بتونس

هسبريس ـ مُتابعة

استبعد رئيس حزب "النهضة" الإسلامي، راشد الغنوشي، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال العام الجاري في تونس، مؤكدا أن تكتله يدرس خيار الدفع بمرشح مستقل.

وفي تصريحات للصحفيين، بعد المشاركة في مؤتمر منظم بواسطة معهد الدراسات الاستراتيجية، قال الغنوشي إن الحكومة تحتاج تكتلا برلمانيا قويا وتوافقا سياسيا واسعا من أجل إقرار الإصلاحات الاقتصادية التي لا تزال عالقة.

وتعتبر "النهضة"، في الوقت الحالي، القوة الأولى في البرلمان وتمثل الداعم الأساسي لرئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي دخل خلال العام الأخير في مواجهة مع حزبه "نداء تونس" وفقد دعم نصف نوابه.

وقال الغنوشي، السياسي الذي قضى أكبر فترة من حياته في المنفى، إنه "من المحتمل بشكل أكبر أن ندعم مرشحا لا يكون بالضرورة عضوا في النهضة".

ودعا القيادي الإسلامي، البالغ من العمر 77 عاما، الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأولى في البلاد وإحدى القوى الأكثر تأثيرا بفضل أعضائها البالغ عددهم أكثر من 800 ألف شخص، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية.

وتمر تونس، التي تحتفل يوم غد الاثنينبالذكرى السنوية الثامنة للثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، بأزمة اقتصادية عميقة وصدام سياسي، ما يهدد بتدمير عملية الانتقال الديمقراطي.

ودفعت الأزمة الشاهد إلى طلب قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما سيكون مقابل الخضوع لسياسات تقشفية واستقطاعات في نفقات عامة. وفي هذا السياق دعا الاتحاد العام للشغل إلى إضراب عام لموظفي القطاع العام في 17 يناير الجاري.