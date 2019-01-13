24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:20
|18:43
|20:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لقاء تربوي تحسيسي ينبذ العنف بالدار البيضاء
- مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا
- الأحرار يربطون بين "مالية 2014" ومشاكل التجار
- الأزمي: "البيجيدي" مُستهدف والمنتمون إلى الحزب عرضة للأخطاء
- أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين
بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)
حكومة مليلية تُخصص دعما ماليا لاحتفالات "رأس السنة الأمازيغية" (5.00)
استعمال المبيدات ينشر "الموت البطيء" بين عمال القطاع الزراعي (5.00)
مشاركة 300 ألف مغربي في "قرعة الهجرة الأمريكية" السنة الماضية (5.00)
- العثماني: حصيلة الحكومة فاقت التوقعات و"انحرافات البيجيدي" طبيعية - (150)
- بنكيران: ماء العينين "قادَّة برَاسْها" .. نزع الحجاب مسألة شخصية - (135)
- أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين - (123)
- حكومة مليلية تُخصص دعما ماليا لاحتفالات "رأس السنة الأمازيغية" - (75)
- بنكيران عن خلع الحجاب - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الغنوشي يستبعد خوض انتخابات الرئاسة بتونس
استبعد رئيس حزب "النهضة" الإسلامي، راشد الغنوشي، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال العام الجاري في تونس، مؤكدا أن تكتله يدرس خيار الدفع بمرشح مستقل.
وفي تصريحات للصحفيين، بعد المشاركة في مؤتمر منظم بواسطة معهد الدراسات الاستراتيجية، قال الغنوشي إن الحكومة تحتاج تكتلا برلمانيا قويا وتوافقا سياسيا واسعا من أجل إقرار الإصلاحات الاقتصادية التي لا تزال عالقة.
وتعتبر "النهضة"، في الوقت الحالي، القوة الأولى في البرلمان وتمثل الداعم الأساسي لرئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي دخل خلال العام الأخير في مواجهة مع حزبه "نداء تونس" وفقد دعم نصف نوابه.
وقال الغنوشي، السياسي الذي قضى أكبر فترة من حياته في المنفى، إنه "من المحتمل بشكل أكبر أن ندعم مرشحا لا يكون بالضرورة عضوا في النهضة".
ودعا القيادي الإسلامي، البالغ من العمر 77 عاما، الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأولى في البلاد وإحدى القوى الأكثر تأثيرا بفضل أعضائها البالغ عددهم أكثر من 800 ألف شخص، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية.
وتمر تونس، التي تحتفل يوم غد الاثنينبالذكرى السنوية الثامنة للثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، بأزمة اقتصادية عميقة وصدام سياسي، ما يهدد بتدمير عملية الانتقال الديمقراطي.
ودفعت الأزمة الشاهد إلى طلب قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما سيكون مقابل الخضوع لسياسات تقشفية واستقطاعات في نفقات عامة. وفي هذا السياق دعا الاتحاد العام للشغل إلى إضراب عام لموظفي القطاع العام في 17 يناير الجاري.