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كُتّاب وآراء
الشابة الهاربة من أسرتها السعودية تصل أراضي كندا
الشابة السعودية رهف محمد القنون، التي فرت منذ ما يقرب من أسبوع من عائلتها وتخلت عن الإسلام، وصلت إلى مدينة تورونتو الكندية بعد منحها اللجوء.
ووصلت القنون إلى مطار تورونتو مبتسمة برفقة وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند. وكانت القنون قادمة من بانكوك حيث قضت أسبوعا في الفندق لتفادي إعادتها ضد ارادتها إلى السعودية.
وتمكنت القنون من الوصول إلى تورونتو بعد عمل "ترانزيت" في سيول، بعد ضمان المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حمايتها وعرض كندا اللجوء لها.
وصرحت فريلاند، بعد معانقة القنون، بأن الشابة السعودية منهكة من رحلة طويلة ولن تدلي بتصريحات. وأوضحت أن اللاجئة طلبت المثول قليلا أمام الكاميرات بمجرد وصولها إلى مطار تورونتو.
وقالت المسؤولة الكندية: "رهف كانت ترغب في أن يرى الكنديون انها وصلت. إنها شابة شجاعة للغاية عانت من الكثير".
واتهمت القنون والدها بمحاولة إجبارها على الزواج من رجل اختارته العائلة. وقالت البالغة من العمر 18 عاما إنها تخشى على حياتها في حال إعادتها إلى السعودية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
أتمنى الا تكوني تخليتي عن دين الاسلام كما يقال