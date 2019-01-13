أمريكا تقتل قياديا في تنظيم "داعش" بأفغانستان

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت القوات الأمريكية في أفغانستان مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" خلال مداهمة بإقليم ننكرهار.

وقال أوبون ميندي، المتحدث باسم القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان، إن خطاب أمير قُتل خلال مداهمة في شرق إقليم ننكرهار.

وأضاف في بيان أن أمير، الذي كان يعرف بعدد من الأسماء الحركية، سهل تنفيذ هجمات كبرى وأمد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" بالأسلحة ومواد صنع المتفجرات.

وقال ميندي: "القضاء عليه يسهل حماية الأبرياء من المدنيين الأفغان من عنف الدولة الإسلامية في المستقبل، ويضعف وجود التنظيم في ننكرهار".

وأقام مسلحو "داعش" معقلا لهم في هذا الإقليم الواقع على الحدود مع باكستان، وصار التنظيم أحد أخطر الجماعات المسلحة في أفغانستان.

وينشط جناح "داعش" في أفغانستان، المعروف باسم "ولاية خراسان"، منذ عام 2015 ويشن هجمات ضد طالبان والقوات الأفغانية والأجنبية.