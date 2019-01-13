الإعدام لمنفذي هجوم على جيش تونس قبل سنوات

هسبريس - أ.ف.ب

حكم على 41 جهاديا بالإعدام في تونس لمشاركتهم في هجوم خلف 15 قتيلا في صفوف الجيش في يوليوز 2014، على الحدود مع الجزائر، وفق ما أفادت النيابة العامة.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، ضمن تصريح لـ"فرانس برس"، إن "محكمة البداية في تونس أصدرت احكامها بحق الجهاديين الـ41، علما بأن اثنين منهم فقط معتقلان فيما الآخرون فارون".

واضاف المسؤول نفسه أنهم ينتمون جميعا الى تنظيم الدولة الاسلامية، المشتهر اختصارا بتسمية "داعش". بينما لا يزال القضاء التونسي يصدر أحكام الإعدام لكن تنفيذها معلق منذ 1991.

في 16 يوليوز 2014 قتل خمسة عشر جنديا في هجوم إرهابي على جبل الشعانبي، في منطقة القصرين التي لا تزال معقلا للمقاتلين المتطرفين.

وقالت وزارة الدفاع، يومها، إن ما بين أربعين وستين ارهابيا، مزودين بنادق رشاشة وقاذفات صواريخ، أطلقوا النار خلال شهر رمضان على جنود في منطقة هنشير التلة.

وقتل خمسة جنود بالرصاص وتسعة آخرون جراء احتراق خيمتهم بعد إطلاق النار، فيما قضى آخر لاحقا متأثرا بإصابته. وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام إثر هذا الهجوم؛ الاكثر دموية في تاريخ الجيش التونسي.