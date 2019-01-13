24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:20
|18:43
|20:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا
- الأحرار يربطون بين "مالية 2014" ومشاكل التجار
- الأزمي: "البيجيدي" مُستهدف والمنتمون إلى الحزب عرضة للأخطاء
- أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين
- بنكيران .. قضية آيت الجيد
بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)
حكومة مليلية تُخصص دعما ماليا لاحتفالات "رأس السنة الأمازيغية" (5.00)
حزب جزائري يربط وحدة الدول المغاربية بإرساء "السيادة الشعبية" (5.00)
استعمال المبيدات ينشر "الموت البطيء" بين عمال القطاع الزراعي (5.00)
- الإدريسي: الأمازيغية عَلم أجنبي عِرْقِي يؤسس للطائفية والصراع - (211)
- العثماني: حصيلة الحكومة فاقت التوقعات و"انحرافات البيجيدي" طبيعية - (150)
- بنكيران: ماء العينين "قادَّة برَاسْها" .. نزع الحجاب مسألة شخصية - (135)
- أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين - (123)
- حكومة مليلية تُخصص دعما ماليا لاحتفالات "رأس السنة الأمازيغية" - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فرار 17 نزيلا خطيرا من أحد سجون البرازيلية
فر ما لا يقل عن 17 سجينا، صنفتهم السلطات بأنهم خطيرون، من البوابة الرئيسية لأحد السجون بمدينة "ريو غراندي دو سول" بعدما تم تدمير البوابة واقتحامها بواسطة شاحنة صغيرة، يقودها شركاء لهم، حس بما أعلنت مصادر رسمية.
ووقع هذا الحادث بسجن "باسو فوندو"، ووفقا للمشرفين على خدمات السجون فقد كان يستقل هذه الشاحنة ثلاثة أشخاص على صلة بالسجناء الفارين.
ووفقا للقائمين على السجن لم يتم تبادل لإطلاق النار خلال العملية، حيث لاذ الخطيرون بالفرار وتركوا الشاحنة في موقع الحادث.
ووفقا للمعلومات المتاحة فقد دخل السجناء إلى فناء المؤسسة بعد أن قاموا بعمل ثقب في جدار إحدى الزنزانات، وقاموا بالاختباء حتى وقوع الاقتحام.
ويتسع السجن لـ300 سجين لكنه يضم حاليا 750، وهو وضع شائع بالفعل في سجون مختلفة بالبرازيل، حيث يعد الاكتظاظ وظروف السجن الصعبة من أكبر المشاكل.