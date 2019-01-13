فرار 17 نزيلا خطيرا من أحد سجون البرازيلية

هسبريس - إفي

فر ما لا يقل عن 17 سجينا، صنفتهم السلطات بأنهم خطيرون، من البوابة الرئيسية لأحد السجون بمدينة "ريو غراندي دو سول" بعدما تم تدمير البوابة واقتحامها بواسطة شاحنة صغيرة، يقودها شركاء لهم، حس بما أعلنت مصادر رسمية.

ووقع هذا الحادث بسجن "باسو فوندو"، ووفقا للمشرفين على خدمات السجون فقد كان يستقل هذه الشاحنة ثلاثة أشخاص على صلة بالسجناء الفارين.

ووفقا للقائمين على السجن لم يتم تبادل لإطلاق النار خلال العملية، حيث لاذ الخطيرون بالفرار وتركوا الشاحنة في موقع الحادث.

ووفقا للمعلومات المتاحة فقد دخل السجناء إلى فناء المؤسسة بعد أن قاموا بعمل ثقب في جدار إحدى الزنزانات، وقاموا بالاختباء حتى وقوع الاقتحام.

ويتسع السجن لـ300 سجين لكنه يضم حاليا 750، وهو وضع شائع بالفعل في سجون مختلفة بالبرازيل، حيث يعد الاكتظاظ وظروف السجن الصعبة من أكبر المشاكل.