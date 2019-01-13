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كُتّاب وآراء
محكمة باكستانية توقف الإعدام ضد "مريض عقليا"
أوقفت المحكمة العليا في باكستان تنفيذ أوامر بإعدام سجين مختل عقليا ينتظر تنفيذ حكم الإعدام ضده منذ عام 2003 .
وجاء في بيان صادر عن المحكمة العليا في وقت متأخر أمس السبت أنه "فيما يتعلق بهذه القضية ، أوقف رئيس المحكمة تنفيذ الحكم ضد السجين حتى صدور أوامر أخرى، وحدد جلسة استماع في 14 يناير بهذا الشأن".
وحكم على خيزار حياة ،وهو رجل شرطة سابق، بالإعدام في عام 2003 بسبب إطلاق النار على زميل له في الشرطة. وكان من المقرر إعدامه في 15 يناير الجاري.
وتم تشخيص حالته لأول مرة على أنه مصاب بانفصام الشخصية في عام 2008 من جانب السلطات الطبية في السجن. وفي عام 2010 ، أوصى مسؤول الشئون الطبية في السجن بأن السجين حياة يحتاج إلى علاج متخصص ويجب أن ينتقل إلى المرفق النفسي ، وهو ما لم يحدث أبدا.
وقال شهيد كامبوهيو ،المتحدث باسم المحكمة، إن هيئة في المحكمة العليا مكونة من قاضيين سوف تنظر في طلب الاستئناف الذي قدمته والدة حياة لطلب وقف تنفيذ حكم الإعدام.
يشار إلى أن باكستان هي من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهي اتفاقية دولية تضمن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ورفعت باكستان حظرا غير رسمي استمر ست سنوات على تنفيذ عقوبات الإعدام ، بعد أن قتل متشددون إسلاميون أكثر من 150 شخصا ،معظمهم من الأطفال، في مدرسة في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد في ديسمبر 2014 .