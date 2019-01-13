الهندوس والسيخ يودعون الشتاء بإشعال النيران

هسبريس - إفي

احتشد آلاف الهندوس والسيخ في شمال الهند للاحتفال ببدء الربيع من خلال مهرجان لوهري الذي يقوم فيه المشاركون بإشعال النيران وتسيير الطائرات الورقية الملونة لتوديع الشتاء.

ويتركز الاحتفال بهذا المهرجان في ولاية بنجاب، إلا أن العديد من الهندوس والسيخ بشمال البلد الآسيوي بدأوا الاحتفال به منذ أمس السبت بأداء رقصات شعبية على إيقاع الطبول وتناول المأكولات التقليدية لهذا الموسم.

وفي أمريستار، عاصمة ولاية بنجاب، خصصت متاجر الحلوى ركنا لتقديم حلوى "كاجور" التي اعتاد الهنود تناولها في مهرجان لوهري.

وتصطبغ سماء الشمال بالطائرات الورقية الملونة على مدار النهار بينما تضيء النيران ظلام الليل للاحتفال بهذا المهرجان الذي يقام سنويا في يناير/كانون ثان لتوديع درجات الحرارة المنخفضة وقصر عدد ساعات النهار والقبعات الصوفية