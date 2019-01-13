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الرئيسية | خارج الحدود | مصرع 6 أشخاص في حادث سير شمال السويد

مصرع 6 أشخاص في حادث سير شمال السويد

مصرع 6 أشخاص في حادث سير شمال السويد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 13 يناير 2019 - 12:41

لقي ستة أشخاص مصرعهم جراء تصادم شاحنة وحافلة صغيرة وجها لوجه شمالي السويد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ليف فاهلن، أمس السبت في تصريح للصحافة، إنه "حادث خطير"؛ مضيفة أن الشرطة بانتظار المزيد من المعلومات وأنها تتصل بأقارب الضحايا.

وتم إخطار الشرطة الساعة 01.56 صباحا بالحادث الذي وقع في طريق "إل في 395 " بالقرب من ماسوجنسبين.

وتشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم على الطرق السويدية بلغ 325 شخصا في 2018، وهو أعلى مستوى خلال تسع سنوات.

كما ارتفع العدد بشكل كبير مقارنة مع سنة 2017، عندما قتل 253 شخصا.

وفي سنة 2017، تسببت المخدرات أو الكحول بثلث حوادث الطرق المميتة.

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