24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:20
|18:43
|20:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لقاء تربوي تحسيسي ينبذ العنف بالدار البيضاء
- مجلس البيضاء يواجه عشوائية "محطة أولاد زيان" بمليوني درهم
- الموت يهدد ملايين الأفراد بسبب الألياف الغذائية
- مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا
- سنة أمازيغية سعيدة للجميع
مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا (5.00)
بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)
- العثماني: حصيلة الحكومة فاقت التوقعات و"انحرافات البيجيدي" طبيعية - (154)
- أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين - (132)
- العلمي: "عام الأمازيغ" سبق "11 يناير" .. والمغاربة يرفضون الظلم - (87)
- الأمم المتحدة تنفي اتهام المغرب للبوليساريو بانتهاك المنطقة العازلة - (80)
- "عطلة 13 يناير" تحرّك فعاليات الحركة الأمازيغية تجاه مقر البرلمان - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس السبت، غارات على قطاع غزة استهدفت عدة مواقع، مخلفة دمارا وأضرارا بممتلكات الفلسطينيين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف 16" أطلقت عدة صواريخ صوب مواقع في مدينة غزة، وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وشرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين القريبة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على مواقع شرق غزة، خاصة قرب مقبرة الشهداء شرق المدينة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط بمنطقة مفتوحة قرب إحدى "الكيبوتسات" الاستيطانية شرق مدينة غزة