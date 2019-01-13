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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 13 يناير 2019 - 15:44

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس السبت، غارات على قطاع غزة استهدفت عدة مواقع، مخلفة دمارا وأضرارا بممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف 16" أطلقت عدة صواريخ صوب مواقع في مدينة غزة، وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وشرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين القريبة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على مواقع شرق غزة، خاصة قرب مقبرة الشهداء شرق المدينة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط بمنطقة مفتوحة قرب إحدى "الكيبوتسات" الاستيطانية شرق مدينة غزة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي الأحد 13 يناير 2019 - 16:08
الكيان الصهيوني المحتل يقتل العشرات من الفلسطينيين كل يوم نساء وأطفال وشيوخ ورجال ولا أحد يتحرك لوضع حد لهذا العدوان الصهيوني الغاشم فيجب على بعض الدول العربية إعادة النظر في تطبيع العلاقات مع إسرائيل ونعتز بما تقدمه حركة المقاومة الإسلامية حماس من أجل تحرير فلسطين وطرد الكيان الصهيوني الغاشم
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