مايك بومبيو يحث بلدان الخليج على "رأب الصدع"

هسبريس - متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إن خلافا بين قطر وجيرانها الخليجيين طال أكثر من اللازم.

وذكر في مؤتمر صحفي بقطر "نحن أكثر قوة عندما نعمل سويا وتكون النزاعات محدودة.

وتابع "عندما يكون لدينا تحد مشترك لا تكون النزاعات بين البلدان ذات الأهداف المشتركة مفيدة".